Южно-Сахалинск готовится к выборам в Государственную думу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 17-19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва. Вопросам подготовки к предстоящему событию, обеспечения условий открытости и прозрачности процедуры уделяется особое внимание со стороны Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основная задача - обеспечить безопасность и бесперебойную работу всех избирательных участков. Во время выборов на территории Южно-Сахалинска будут действовать 88 избирательных участков: 82 постоянных и 6 временных. Как рассказал председатель городской ТИК Дмитрий Сангадеев, уже получены образцы бюллетеней. Напомним, избиратели получат возможность проголосовать по федеральным (партийным) спискам и персонально за кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры по одномандатному избирательному округу. После получения из типографии все бюллетени будут распределены по участковым избирательным комиссиям.

- Действует комплексная система защиты избирательных бюллетеней, - отметил Дмитрий Сангадеев. - Бланки печатаются на специальной бумаге с защитной сеткой. Все без исключения бланки, а это более 144 тысяч бюллетеней, будут проштампованы. На каждом документе можно будет видеть специальный знак, печать избирательной комиссии, подписи членов комиссии.

Максимально защищенной делают процедуру голосования и другие меры. Напомним, на выборах используются прозрачные урны, на каждом участке присутствуют наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Сахалинской области. Кроме того, в течение всех трех дней голосования через центр общественного наблюдения в режиме реального времени можно будет наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках. Пункты будут оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В том числе наблюдатели смогут увидеть процесс подведения итогов выборов и подписания протокола.