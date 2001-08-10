В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение СФР по Сахалинской области проводит с жителями региона заблаговременную работу по определению права на назначение пенсии. С начала года 4 677 сахалинцев и курильчан воспользовались такой возможностью. Главная цель такой работы — максимальный учет всех заработанных пенсионных прав: стажа, заработка, начисленных и уплаченных страховых взносов.
Заблаговременная работа позволяет внести корректировки в данные о страховом стаже и своевременно подготовить документы перед выходом на пенсию. Специалисты Отделения СФР по Сахалинской области проводят правовую оценку документов о стаже и заработной плате, и в случае необходимости направляют запрос работодателям или в архивные органы.
В результате проведенной работы пенсионные права гражданина учитываются на индивидуальном лицевом счете в полном объёме. Это позволяет назначить пенсию в кратчайшие сроки и в максимально выгодном размере.
Для заблаговременной оценки пенсионных прав будущие сахалинские пенсионеры могут обратиться в региональное Отделение СФР за 5 лет до наступления пенсионного возраста или возникновения права на пенсию. Это можно сделать несколькими способами: через работодателя, если он заключил соглашение об электронном информационном взаимодействии или лично в ближайшей клиентской службе Отделения Социального фонда России по Сахалинской области.
При обращении потребуется предоставить оригиналы документов. Подробнее о подготовке к будущей пенсии ответят специалисты единого контакт-центра по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 Сегодня В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
10:17 Сегодня УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска
09:43 Сегодня На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию
09:00 Сегодня Время для себя: семейное пространство «Классно вместе» объединяет молодых мам
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Студентка создаст викторину о аэровокзале Южно-Сахалинска
- 17:18 Сегодня Члены комитета по экологии и природопользованию Сахалина посетили ТБО Извесковый
- 16:47 Сегодня Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» открылась в музее
- 16:12 Сегодня Сахалинцы за 9 месяцев отсортировали почти 2 тысячи тонн отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?