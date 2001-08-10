В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение СФР по Сахалинской области проводит с жителями региона заблаговременную работу по определению права на назначение пенсии. С начала года 4 677 сахалинцев и курильчан воспользовались такой возможностью. Главная цель такой работы — максимальный учет всех заработанных пенсионных прав: стажа, заработка, начисленных и уплаченных страховых взносов.

Заблаговременная работа позволяет внести корректировки в данные о страховом стаже и своевременно подготовить документы перед выходом на пенсию. Специалисты Отделения СФР по Сахалинской области проводят правовую оценку документов о стаже и заработной плате, и в случае необходимости направляют запрос работодателям или в архивные органы.

В результате проведенной работы пенсионные права гражданина учитываются на индивидуальном лицевом счете в полном объёме. Это позволяет назначить пенсию в кратчайшие сроки и в максимально выгодном размере.

Для заблаговременной оценки пенсионных прав будущие сахалинские пенсионеры могут обратиться в региональное Отделение СФР за 5 лет до наступления пенсионного возраста или возникновения права на пенсию. Это можно сделать несколькими способами: через работодателя, если он заключил соглашение об электронном информационном взаимодействии или лично в ближайшей клиентской службе Отделения Социального фонда России по Сахалинской области.

При обращении потребуется предоставить оригиналы документов. Подробнее о подготовке к будущей пенсии ответят специалисты единого контакт-центра по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.