Школьные лесничества Сахалина соберутся на пятый областной слет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 26 сентября в Южно-Сахалинске пройдет пятый областной слет школьных лесничеств "ЛЕСахалина". Участие в мероприятии примут команды из шести муниципальных районов Сахалинской области, которые представят свои природоохранные проекты.

Торжественное открытие слета состоится 24 сентября в 10:00 на площадке учебного центра "Активное образование" по улице Ленина. Как сообщили ТИА "Острова" в ГАУ СО РЦ "Унисон", в мероприятии примут участие команды из Анивского, Поронайского, Ногликского, Макаровского, Холмского и Невельского районов.

Программа слета включает несколько конкурсов: природоохранные проекты "Сохраним природу вместе", "Мы - помощники леса", "Наше школьное лесничество", заочный конкурс видеорепортажей "Лесные хроники" и командную эстафету "Лесное многоборье". Для участников также организуют тематические экскурсии, образовательные мастер-классы и лекции.

Победителей и призеров в каждом конкурсе наградят сертификатами и памятными призами от центра "Унисон". Команда-победитель в общем зачете получит памятный кубок, а абсолютный чемпион - специальный приз от областного агентства лесного и охотничьего хозяйства. Мероприятие проводят с целью привлечения детей и молодежи к проектной и природоохранной деятельности.