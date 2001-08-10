Школьные лесничества Сахалина соберутся на пятый областной слет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 24 по 26 сентября в Южно-Сахалинске пройдет пятый областной слет школьных лесничеств "ЛЕСахалина". Участие в мероприятии примут команды из шести муниципальных районов Сахалинской области, которые представят свои природоохранные проекты.
Торжественное открытие слета состоится 24 сентября в 10:00 на площадке учебного центра "Активное образование" по улице Ленина. Как сообщили ТИА "Острова" в ГАУ СО РЦ "Унисон", в мероприятии примут участие команды из Анивского, Поронайского, Ногликского, Макаровского, Холмского и Невельского районов.
Программа слета включает несколько конкурсов: природоохранные проекты "Сохраним природу вместе", "Мы - помощники леса", "Наше школьное лесничество", заочный конкурс видеорепортажей "Лесные хроники" и командную эстафету "Лесное многоборье". Для участников также организуют тематические экскурсии, образовательные мастер-классы и лекции.
Победителей и призеров в каждом конкурсе наградят сертификатами и памятными призами от центра "Унисон". Команда-победитель в общем зачете получит памятный кубок, а абсолютный чемпион - специальный приз от областного агентства лесного и охотничьего хозяйства. Мероприятие проводят с целью привлечения детей и молодежи к проектной и природоохранной деятельности.
