Валерий Лимаренко поручил взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На встрече с главой региона активисты Народного фронта поделились результатами своего общественного расследования вокруг строительства ФОКа в Макарове. Прошлый подрядчик допустил брак, и теперь новая строительная компания вынуждена устранять недоработки предшественника. Губернатор поручил министерству строительства взять на особый контроль муниципальную стройку. Социально значимый объект в Макарове, которые ждут юные и взрослые любители спорта, должен быть сдан не позднее августа следующего года.
– Несмотря на то, что это муниципальная стройка, сложившаяся ситуация требует экстренного вмешательства областного правительства. И, разумеется, с подрядчика, допустившего некачественное выполнение работ, должны быть взысканы убытки. Легкомысленное отношение к государственным деньгам – это преступление. Если работа фактически не была выполнена или сделана плохо – деньги должны вернуться в бюджет, чтобы потратить их на решение других социально значимых задач, – отметил Валерий Лимаренко.
– Мы получили сигнал об этой вопиющей ситуации от активистов Народного фронта и решили вынести проблему на встречу с губернатором. Спортивный комплекс давно ждут жители Макаровского района. Этот объект важен для развития спорта, укрепления здоровья людей, для создания комфортных условий жизни в районе. Надеемся, что при полном контроле и поддержке губернатора и правительства Сахалинской области ФОК откроется в следующем году, – сказала заместитель руководителя регионального исполкома Народного фронта Алена Силачева.
Компания «Армсахстрой» начала строительство спортивного комплекса с ледовой ареной в Макарове еще в 2019 году. Но подрядчик допустил многочисленные нарушения и срывы сроков – контракт на 426 млн рублей не был исполнен и был расторгнут. В этом году на объект зашла компания «Тенза». Новому подрядчику теперь приходится не только выполнять свою работу, но и устранять недостатки за предшественником.
– Не сделать этого нельзя, – подчеркнул глава региона. – В противном случае, новый ФОК будет представлять опасность для жизни и здоровья не только сотрудников, но и спортсменов.
Напомним, в универсальном спорткомплексе будет два блока: ледовая арена и административно-бытовой комплекс со спортзалами. Хоккеисты получат возможность тренироваться круглый год. Также макаровчане смогут заниматься борьбой, боксом, фитнесом. Один из залов оснастят кардио- и силовыми тренажерами.
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