Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2023
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09:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут получить в подарок связь от 3 до 12 месяцев при покупке смартфона

Сахалинцы смогут получить в подарок связь от 3 до 12 месяцев при покупке смартфона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС.

Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план "МТС Больше" на новую сим карту.

А при покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк, который также можно будет потратить в салонах связи МТС.

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