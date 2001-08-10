09:26, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы смогут получить в подарок связь от 3 до 12 месяцев при покупке смартфона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС.
Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план "МТС Больше" на новую сим карту.
А при покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк, который также можно будет потратить в салонах связи МТС.
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