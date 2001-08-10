Губернатор Сахалинской области В.И. Лимаренко поздравляет граждан с Днем рыбака 

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорогие сахалинцы и курильчане!

Поздравляю вас с Днем рыбака! На наших островах этот праздник отмечают не только профессионалы, но и многочисленные любители, которые не представляют своей жизни без рыбалки.

Моря, омывающие берега Сахалина и Курил, богаты водными биологическими ресурсами. Поэтому рыбный промысел играет важную роль в экономике региона и всей страны. Используя федеральные и областные меры поддержки, предприятия отрасли ведут модернизацию флота, обновляют производственные мощности, создают дополнительные рабочие места. В результате сегодня в сфере добычи и переработки даров моря трудятся почти десять тысяч сахалинцев и курильчан, островная продукция пользуется заслуженной популярностью в России и за рубежом.

Региональные рыбопромышленные компании активно участвуют в социальных проектах. По ценам ниже рыночных реализуют свежие уловы жителям области. Оказывают помощь сахалинцам и курильчанам, несущим службу в зоне специальной военной операции, а также членам их семей.

Благодарю за труд сахалинских и курильских рыбаков, портовиков, сотрудников рыбоохраны и представителей отраслевой науки всех поколений! Спасибо вам за преданность делу и высокий профессионализм! Желаю удачи, крепкого здоровья и благополучия!

С праздником!

В.И. Лимаренко, Губернатор Сахалинской области