Школьники Сахалинской области могут бесплатно учиться в летней онлайн школе МТС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские школьники от 11 до 18 лет смогут бесплатно посещать летнюю школу анимации, действующую на базе проекта «Поколение М» - образовательной платформы для развития детского творчества от цифровой экосистемы МТС.
Участники получат возможность изучить разные стили анимации и создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.
Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_m с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети могли научиться работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления - японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.
После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live (https://live.mts.ru/). Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.
«МТС, как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, знает, что сегодня важно не только уметь пользоваться технологиями, но и создавать современные цифровые инструменты, которые помогут детям из любой точки страны безопасно развивать навыки и воплощать свои мечты в реальность. Мы создали бесплатную онлайн-школу анимации, чтобы дети могли научиться разным стилям анимации и получить ценный опыт для развития цифровых навыках будущего. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у наших участников», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
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