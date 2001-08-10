В Южно-Сахалинске впервые представили инсценировку книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова завершился очередной этап «Чеховианы» – конкурс инсценировок «Герои Чехова на школьной сцене». Впервые за историю конкурса участники выбрали для постановки книгу «Остров Сахалин».

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, цикл творческих конкурсов проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Конкурсные испытания заняли два дня. Юных артистов и их наставников приветствовала референт отдела по делам архивов и музеев регионального министерства Анастасия Дробышева. Она поблагодарила их за внимание к творчеству классика и пожелала удачи с постановками. Директор музея Евгения Фирсова также обратилась к участникам с напутствием.

Евгения Фирсова подчеркнула, что «Чеховиана» вновь отметилась рекордом – количество заявок превысило даже показатели прошлого юбилейного года писателя. Организаторы рады тому, что не иссякают энтузиазм педагогов и творческие возможности их учеников и воспитанников.

В первый день конкурса своё видение рассказов Чехова представили воспитанники детских садов и школьники из Южно-Сахалинска, Поронайска, Корсакова и села Огоньки. Каждый коллектив порадовал нестандартным подходом к прочтению знакомых текстов – некоторые перенесли действие в наши дни. Стоит отметить и тщательную подготовку к постановкам. Дебютанты конкурса – детский сад №5 «Полянка» – порадовали не только талантливой игрой артистов, но и оригинальной сценографией.

Во второй день конкурса на импровизированной сцене выступили школьники из Южно-Сахалинска, Поронайска, Углегорска и Холмска. Участники из Корсакова и посёлка Ноглики представили свои выступления в видеоформате. Впервые в истории конкурса в качестве литературного материала для постановки ребята выбрали книгу «Остров Сахалин». Юные артисты, работавшие над инсценировкой, провели тщательную работу с текстом и точно передали замысел автора.

Оценивала старания участников команда жюри. В её состав вошли руководитель школьного театра «Зазеркалье» СОШ № 26 Лариса Ушакова, артист драмы 1 категории Чехов-центра Евгений Мурадян и руководитель музейной театральной лаборатории «САД» музея книги Чехова Анна Маковецкая-Петросян. Анна Маковецкая-Петросян призналась, что жюри отметило и выбор материала для постановок, и оригинальные режиссёрские решения, и игру ребят. По её словам, были по-настоящему сильные работы, объединившие все эти творческие стороны.

В течение двух дней жюри предстояла очень непростая работа – определить имена победителей конкурса. О том, к какому решению они пришли, станет известно 23 апреля на церемонии награждения. Традиционно её проведут в ККЗ «Октябрь».