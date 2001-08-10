В Южно-Сахалинске впервые представили инсценировку книги "Остров Сахалин"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В музее книги Чехова завершился очередной этап «Чеховианы» – конкурс инсценировок «Герои Чехова на школьной сцене». Впервые за историю конкурса участники выбрали для постановки книгу «Остров Сахалин».
Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, цикл творческих конкурсов проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Конкурсные испытания заняли два дня. Юных артистов и их наставников приветствовала референт отдела по делам архивов и музеев регионального министерства Анастасия Дробышева. Она поблагодарила их за внимание к творчеству классика и пожелала удачи с постановками. Директор музея Евгения Фирсова также обратилась к участникам с напутствием.
Евгения Фирсова подчеркнула, что «Чеховиана» вновь отметилась рекордом – количество заявок превысило даже показатели прошлого юбилейного года писателя. Организаторы рады тому, что не иссякают энтузиазм педагогов и творческие возможности их учеников и воспитанников.
В первый день конкурса своё видение рассказов Чехова представили воспитанники детских садов и школьники из Южно-Сахалинска, Поронайска, Корсакова и села Огоньки. Каждый коллектив порадовал нестандартным подходом к прочтению знакомых текстов – некоторые перенесли действие в наши дни. Стоит отметить и тщательную подготовку к постановкам. Дебютанты конкурса – детский сад №5 «Полянка» – порадовали не только талантливой игрой артистов, но и оригинальной сценографией.
Во второй день конкурса на импровизированной сцене выступили школьники из Южно-Сахалинска, Поронайска, Углегорска и Холмска. Участники из Корсакова и посёлка Ноглики представили свои выступления в видеоформате. Впервые в истории конкурса в качестве литературного материала для постановки ребята выбрали книгу «Остров Сахалин». Юные артисты, работавшие над инсценировкой, провели тщательную работу с текстом и точно передали замысел автора.
Оценивала старания участников команда жюри. В её состав вошли руководитель школьного театра «Зазеркалье» СОШ № 26 Лариса Ушакова, артист драмы 1 категории Чехов-центра Евгений Мурадян и руководитель музейной театральной лаборатории «САД» музея книги Чехова Анна Маковецкая-Петросян. Анна Маковецкая-Петросян призналась, что жюри отметило и выбор материала для постановок, и оригинальные режиссёрские решения, и игру ребят. По её словам, были по-настоящему сильные работы, объединившие все эти творческие стороны.
В течение двух дней жюри предстояла очень непростая работа – определить имена победителей конкурса. О том, к какому решению они пришли, станет известно 23 апреля на церемонии награждения. Традиционно её проведут в ККЗ «Октябрь».
Это читают
09:44 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторы задержали пять пьяных водителей
08:46 Сегодня Сахалинец украл 635 тысяч рублей с карты погибшего на СВО друга
09:48 Сегодня Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
09:07 Сегодня Число участников предварительного голосования ЕР по выборам в ГД достигло 2,1 тысячи
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
14:19 8 Апреля На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу
15:45 9 Апреля Житель Александровска-Сахалинского украл у бабушки ключи и обокрал её знакомых
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
Выбор редакции
- 11:56 Сегодня Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 Вчера Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
- 14:32 Вчера Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
- 10:29 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерт к 160-летию Василия Калинникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
