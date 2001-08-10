Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область стала площадкой для обмена опытом по внедрению бережливых технологий в учреждениях культуры. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, 8 апреля там прошла межрегиональная видеоконференция с участием более 200 специалистов из 10 муниципальных округов региона и 14 субъектов РФ, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Министр по эффективному управлению регионом Александр Гоголин с гордостью отметил, что в Сахалинской области уже действуют пять образцовых учреждений культуры: областной архив, научная и детская библиотеки, краеведческий музей и центр народного творчества. В отрасли реализовали более 75 проектов, ещё свыше 40 находятся в активной стадии. Заместитель министра культуры Светлана Аленькова добавила, что с 2026 года к национальному проекту «Производительность труда» подключились все субъекты России. Главная цель инициативы - высвободить время сотрудников для творческих задач, а не сокращать кадры.

Участники конференции отметили положительные результаты внедрения бережливых технологий: сокращение времени оказания услуг, оптимизацию рабочих процессов и рост удовлетворённости посетителей. В резолюции специалисты решили продолжить обучение сотрудников методам бережливого производства и активнее тиражировать успешные практики образцовых учреждений в муниципалитетах и других регионах.