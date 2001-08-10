Ансамбль "Анимэ" из Южно-Сахалинска завоевал Гран-при фестиваля "Черный кот"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ансамбль «Анимэ» детского хореографического центра «Мечта» из Южно-Сахалинска завоевал Гран-при Международного фестиваля современного танца «Черный кот 2026». Главная награда отправилась на Сахалин благодаря бурной поддержке зрителей, так как особенность фестиваля - отсутствие профессионального жюри: судьбу участников решает только зрительское голосование. Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, в общей сложности на сцену вышли около 400 танцоров из Рязани, Курска, Смоленска и Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы представили на суд публики пять номеров. Настоящим украшением программы стала постановка «Мы с тобой одной крови», которую коллектив создал по мотивам истории Редьярда Киплинга о Маугли. Слияние афроджаза с мистическим образом шамана, воплощенным на сцене самим руководителем ансамбля, произвело настоящий фурор.
Руководитель коллектива Александр Володин рассказал, что когда они вышли с первым номером и почувствовали невероятную энергетику зала, страх ушел. По его словам, в этой победе - всё: их труд, поддержка родителей и невероятная отдача публики.
Путь к триумфу оказался непростым. После отчетного концерта у танцоров оставалось всего шесть дней до выезда, и эти дни превратились в марафон из многочасовых репетиций. Воспитанница ансамбля Анна Бугаёва призналась, что с самого начала знала: они возьмут Гран-при — так и случилось. Ради этой победы они трудились до слез, ведь их постановки требуют полной эмоциональной отдачи.
Участница коллектива Дарья Кравцова поделилась, что они долго отрабатывали каждое движение, поэтому на сцене было легко и комфортно. Сейчас коллектив уже перевернул страницу и готовится к новому конкурсу — «Студвесна», где покажет две новые постановки.
Столь громкие победы сахалинских танцоров становятся возможны во многом благодаря вниманию к сфере культуры. Поддержка детских коллективов и творческой молодежи - безусловный приоритет губернатора области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Руководство региона и города создает условия, чтобы юные островитяне развивались и достойно представляли родной край на самых престижных конкурсах.
