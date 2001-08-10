Художник из Санкт-Петербурга покажет на Сахалине пейзажи Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открывается персональная выставка художника из Санкт-Петербурга Владимира Видяйкина. Экспозиция под названием «Из Петербурга на Сахалин» заработает в выставочном зале «СовременникЪ». Организатором выступает Музей книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее, Владимир Видяйкин является членом Санкт-Петербургского союза художников. Он окончил Новосибирское художественное училище и Академию художеств имени Репина. Художник - лауреат Дельфийских игр России и серебряный медалист Российской академии художеств за 2024 год. В экспозиции собраны пейзажи последних лет: от небольших зарисовок на пленэре до крупных полотен. Особенно сильно на творчество автора повлияли поездки на Дальний Восток, Сахалин и Курилы.

Оценить работы Владимира Видяйкина можно будет с 3 апреля по 17 мая. Торжественное открытие назначено на 3 апреля в 17:30.