В Южно-Сахалинске определили победителей фестиваля

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл десятый фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой – 2026». В юбилейном году мероприятие впервые провели в формате командного креативного баттла.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, фестиваль состоялся 28 марта. В нём приняли участие шесть команд, в которые вошли старшеклассники, студенты колледжей и вузов, а также работающая молодёжь. Соперничество развернулось между коллективами «Интеллекты в футляре» (школа №22), «Ай да Пушкин!» (Сахалинский техникум строительства и ЖКХ), «G2» (гимназия №2), «Кому на целине жить хорошо» (Российские студенческие отряды), «Дети эпохи» (Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ) и «Ю-Медиа» (ЮСПК СахГУ).

Конкурсная программа включала шесть испытаний. Участники представили видеовизитки, соревновались в юмористическом поединке, показывали пантомиму по литературным персонажам, создавали этюды на случайные темы, общались с залом в образах писателей и проходили финальное испытание на командное взаимодействие. Между раундами для зрителей выступали Дмитрий Аблясов и танцевальный коллектив «Наби».

По итогам фестиваля первое место и звание победителя завоевала команда «Кому на целине жить хорошо» (Российские студенческие отряды). Второе место у команды «G2» из гимназии №2. Третье место присудили коллективу «Дети эпохи» из педагогического колледжа. Все призёры получили дипломы и подарки от партнёров мероприятия.

Пока жюри подводило итоги, участникам рассказали об интеллектуальной игре по литературному краеведению «Ты остров или материк?», которая пройдёт в библиотеке 18 апреля в рамках акции «Библионочь-2026». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы отметили, что фестиваль помогает молодёжи раскрывать творческий потенциал, развивать навыки командной работы и знакомиться с литературным наследием региона.