В Южно-Сахалинске определили победителей фестиваля "Сахалин молодой – 2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл десятый фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой – 2026». В юбилейном году мероприятие впервые провели в формате командного креативного баттла.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, фестиваль состоялся 28 марта. В нём приняли участие шесть команд, в которые вошли старшеклассники, студенты колледжей и вузов, а также работающая молодёжь. Соперничество развернулось между коллективами «Интеллекты в футляре» (школа №22), «Ай да Пушкин!» (Сахалинский техникум строительства и ЖКХ), «G2» (гимназия №2), «Кому на целине жить хорошо» (Российские студенческие отряды), «Дети эпохи» (Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ) и «Ю-Медиа» (ЮСПК СахГУ).
Конкурсная программа включала шесть испытаний. Участники представили видеовизитки, соревновались в юмористическом поединке, показывали пантомиму по литературным персонажам, создавали этюды на случайные темы, общались с залом в образах писателей и проходили финальное испытание на командное взаимодействие. Между раундами для зрителей выступали Дмитрий Аблясов и танцевальный коллектив «Наби».
По итогам фестиваля первое место и звание победителя завоевала команда «Кому на целине жить хорошо» (Российские студенческие отряды). Второе место у команды «G2» из гимназии №2. Третье место присудили коллективу «Дети эпохи» из педагогического колледжа. Все призёры получили дипломы и подарки от партнёров мероприятия.
Пока жюри подводило итоги, участникам рассказали об интеллектуальной игре по литературному краеведению «Ты остров или материк?», которая пройдёт в библиотеке 18 апреля в рамках акции «Библионочь-2026». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы отметили, что фестиваль помогает молодёжи раскрывать творческий потенциал, развивать навыки командной работы и знакомиться с литературным наследием региона.
08:51 Сегодня Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 Сегодня Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
08:30 Сегодня Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав жильцов в Тымовском
10:21 Сегодня Почти 450 нарушений ПДД пресекли на Сахалине за выходные
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
09:07 23 Марта Никаких "белых списков": в Минцифры РФ опровергли информацию об ограничении на сетях
16:38 23 Марта Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
- 08:51 Сегодня Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
- 17:52 27 Марта Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки» выступит в Южно-Сахалинске
- 11:42 27 Марта Попробуй новинки "Гиорги" - восторг гарантирован
- 13:25 26 Марта Школьник из Южно-Сахалинска представит регион на всероссийских соревнованиях по теннису
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
