Сахалинцам рассказали о визитах космонавтов в регион

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел устный журнал, посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Мероприятие собрало почти 160 человек - школьников и студентов Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, просветительская встреча «Ближе, чем кажется - Сахалин и космос» состоялась 26 марта в рамках Десятилетия науки и технологий и Недели космоса. Участие в ней приняли ученики гимназии № 1, школ № 4, 5, 8, 26, а также студенты Сахалинского техникуса сервиса и жилищно-коммунального хозяйства, Политехнического колледжа СахГУ и Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ.

Спикерами выступили председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, выпускник Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, почетный гражданин Сахалинской области Иван Лахно и сахалинский гид Вероника Тарская.

Иван Федорович рассказал об основных этапах освоения космоса - от первых спутников и полетов животных до подготовки миссии «Восток-1». Он объяснил, как отбирали первых космонавтов: из более чем трех тысяч кандидатов сформировали группу из шести человек, а после завершения подготовки первым на орбиту отправился Юрий Гагарин.

Вероника Тарская посвятила свое выступление визитам космонавтов на Сахалин. Островной регион посетили 17 покорителей космоса, включая Павла Поповича, Германа Титова и других первооткрывателей Вселенной. Особо спикер отметила первый приезд Павла Поповича в 1965 году — тогда это событие стало значимым для культурной жизни области.

В завершение встречи провели викторину. Самые активные участники получили призы: продукты космического питания от госкорпорации «Роскосмос» и сувениры на космическую тематику.

Мероприятие организовали в рамках курса губернатора Валерия Лимаренко на развитие научно-образовательного потенциала региона. Глава области не раз говорил, что вложения в науку и технологии — это вложения в будущее сахалинской молодежи.