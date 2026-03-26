На Сахалине открылась выставка литературы для логопедов и родителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке начала работу специализированная выставка литературы. Она посвящена развитию речи, коррекции нарушений и работе с детьми, имеющими особенности развития.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, экспозиция открылась 26 марта. В нее вошли методические издания, выпущенные с 2023 по 2025 год. Среди представленных книг - пособие Ф.А. Сохина «Развитие речи детей дошкольного возраста», сборники заданий З.Е. Агранович, работа Т.Н. Филютиной, а также книга О. Мелешкевич и Ю. Эрц «Особые дети», посвященная методам обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

Выставка размещена в фойе зала отраслевой литературы на третьем этаже. Она будет работать до 6 апреля. После завершения экспонирования все издания можно будет взять домой или почитать в библиотеке.