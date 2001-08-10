Писатели и библиотекари отправятся в литературный марафон по югу Сахалина

На этой неделе в южных районах Сахалинской области стартует традиционный литературный марафон. С 7 по 9 апреля представители творческого сообщества встретятся с жителями нескольких муниципалитетов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, в состав делегации вошли члены Союза писателей России Владимир Семёнчик, Анна Сафонова, Ирина Левитес, поэт Сергей Морев (БатяДед), а также ведущий библиотекарь Наталья Муратова. Они посетят села Чапланово и Соловьёвку, а также города Корсаков и Аниву.

В программе - выступления авторов, рассказ о главных культурных событиях региона и страны, живое общение с аудиторией и автограф-сессии. Одними из ключевых тем для обсуждения станут творчество Владимира Даля и Василия Шукшина. Мероприятие призвано поддержать местное литературное сообщество, укрепить связи между областным центром и районами, а также создать условия для профессионального диалога между писателями, библиотекарями и читателями.

График встреч:

- 7 апреля в 12:50 - село Чапланово, сельская библиотека-филиал № 15 (ул. Речная, 26А);

- 8 апреля в 13:00 - село Соловьёвка, сельская библиотека № 10 (ул. Центральная, 30);

- 8 апреля в 13:30 - Корсаков, Модельная центральная городская библиотека (ул. Советская, 18);

- 9 апреля в 13:30 - Анива, центральная библиотека имени П.Н. Ромахина (ул. Первомайская, 10).

Уточнить информацию можно по телефону +7 (4242) 45-25-02.