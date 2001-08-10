В Южно-Сахалинске отметили вклад деятелей культуры в развитие города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника культуры. Героями праздника стали специалисты, благодаря которым город живет насыщенной творческой жизнью: от преподавателей школ искусств и библиотекарей до артистов и звукорежиссеров, обеспечивающих работу культурных учреждений.
С поздравлениями от имени мэра Сергея Надсадина к собравшимся обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что эти специалисты наполняют город энергией и красками, а в каждом их проекте видна личная вовлеченность. Вице-мэр Елена Федорова также сказала много теплых слов, назвав профессионалов отрасли настоящей гордостью областного центра.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, только за предыдущий год в городе организовали более 6 тысяч мероприятий, которые привлекли порядка 900 тысяч посетителей. В настоящее время творческую деятельность ведут 178 коллективов, а в детских школах искусств обучаются свыше 2 600 ребят. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства в областном центре обновляют материально-техническую базу, что открывает новые перспективы для роста профессионалов и самореализации молодежи.
Центральным событием вечера стала церемония награждения, где отметили лучших специалистов и коллективы. Награды получили сотрудники Централизованной библиотечной системы, Городского парка культуры и отдыха, участники ансамблей «Русский терем» и «Ханыль». Признание заслужили представители детских школ искусств № 1, № 2 и № 4, школы «Этнос», центральной детской музыкальной и художественной школ. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили работникам ДК «Родина», «Электрон», «Родник» и «Синегорье», Центра народной культуры «Радуга», детского хореографического центра «Мечта», Централизованной бухгалтерии, Союза деятелей эстрадного искусства, а также департамента культуры и туризма.
Концертная программа позволила воспитанникам детских школ искусств продемонстрировать зрителям свои навыки.
Преподаватель школы «Этнос» Лолита Ляпина призналась, что главная радость в профессии - это видеть горящие глаза детей, их интерес к занятиям, что дает силы работать дальше. Она добавила, что без искусства жизнь была бы сложной, ведь это колыбельные и традиции, которые делают человека счастливым.
Культорганизатор ДК «Электрон» Татьяна Стародубцева, чей стаж составляет девять лет, отметила, что ее увлекает процесс создания сценариев и поиск свежих идей. Она пригласила горожан на мероприятия учреждения, подчеркнув, что творчество - это сама жизнь, любовь к Родине и духовно-нравственные ценности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?