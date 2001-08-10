Историю Сахалина можно будет потрогать руками в областном музее

В Сахалинском областном краеведческом музее готовятся к открытию необычной экспозиции. Как рассказали ТИА «Острова» музее, 8 апреля здесь представят инклюзивный проект «Прикоснись и узнай. Сахалин в период каторги».

Главная особенность выставки в том, что её можно изучать на ощупь. Для посетителей создали точные тактильные копии музейных экспонатов, относящихся к эпохе сахалинской каторги. Проект сделали специально для незрячих и слабовидящих людей, но попробовать необычный формат смогут все желающие. Организаторы говорят, что цель - убрать барьеры, которые мешают людям с особенностями здоровья получать знания по истории региона.

Проект реализуют при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В сотрудничестве с музеем выступает АНО «Лаборатория культурных практик», а информационную поддержку оказывает ИКОМ России - это говорит о высоком профессиональном уровне мероприятия.

По замыслу авторов, тактильные копии позволяют преодолеть привычный музейный запрет «руками не трогать» и дают возможность буквально кончиками пальцев почувствовать связь с прошлым. Программа «Особый взгляд» уже много лет поддерживает подобные проекты по всей стране, а сахалинская экспозиция станет ярким примером того, как современные технологии помогают сохранять и передавать культурное наследие.

Презентация пройдёт 8 апреля с 13:00 до 15:00 в Сахалинском областном краеведческом музее.