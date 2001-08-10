Более 130 работ представят на выставке

В Южно-Сахалинске открывается масштабная выставка современного искусства. В экспозиции «Авангард в квадрате» представят работы 73 художников Сахалинской области.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, проект объединяет более 130 произведений: живопись, графику, скульптуру, объекты, экспериментальные техники и мультимедиа. Выставка показывает, как сегодня художники переосмысляют язык авангарда - от чистой абстракции до ироничных цитат и личных высказываний. Организаторы называют это пространством свободы, поиска и смелых решений.

Проект реализует Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального министерства культуры.

Открытие состоится 24 марта в 18:00 в арт-пространстве «РОСТ» на улице Ленина, 220. Гостей обещают авангардную моду, музыку и атмосферу творческой свободы. Вход свободный.