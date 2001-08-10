В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу

В Южно-Сахалинске завершился второй сезон проекта «Семейный фестиваль вкуса и традиций». Финальным событием стала реконструкция старинного мордовского свадебного обряда.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, проект организовали Сахалинское региональное отделение «Женщин Бизнеса» и Ассамблея народов России при поддержке правительства региона и мэрии. Раньше горожане уже познакомились со свадебными традициями нивхов, армян, татар, алтайцев и бурятов. На этот раз зрителям показали, как провожали невесту, как встречали молодых и какие напутствия им давали для крепкого союза. Воссоздать обряд помогли представители мордовского народа, которые приехали из Смирныховского района.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев отметил, что в объявленный президентом Год единства народов такие события объединяют людей вокруг традиций большой страны. Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Майя Кириллова добавила, что подготовка к фестивалю помогает участникам самим заново открыть свои корни.

Погружение в культуру продолжилось через кулинарию. Гостям показали видеоурок по приготовлению мордовских пшенных блинов «пачат» и традиционного пирога «лукш», а затем угостили этими блюдами. Считается, что чем богаче угощение, тем счастливее будет жизнь молодых.

Жительница областного центра Зинаида Кан, которая бережно хранит свою корейскую культуру, призналась, что о мордовских традициях узнала впервые, хотя прожила на острове 54 года. По ее словам, такие фестивали помогают лучше понять тех, кто живет рядом.

Проект получил широкий отклик. Организаторы уже прорабатывают возможность познакомить горожан с тувинскими традициями в следующем сезоне.