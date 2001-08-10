Сахалинская библиотека получила премию губернатора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала лауреатом премии губернатора в сфере культуры и искусства по итогам 2025 года. Награду присудили за просветительский проект «Строки, опаленные войной».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, торжественная церемония вручения премий состоялась 19 марта, накануне Дня работника культуры. Награды лауреатам вручила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Инициатором проекта выступила ведущий библиотекарь Наталья Муратова. Основой для работы стали уникальные материалы из фонда особо ценных и редких документов библиотеки. Это листовые издания, выпущенные в 1944–1945 годах в типографии Политического управления Черноморского флота в Севастополе.
В рамках проекта издали комплект тематических открыток. На них воспроизвели подлинные документы военной эпохи. Эти материалы представляют собой исторический источник, отражающий ход боевых действий и освобождение советских городов. Открытки знакомят с творческим наследием фронтовых поэтов, журналистов и героев-освободителей, показывают духовную силу и патриотический настрой советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Строки, опаленные войной» направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и популяризацию редких документов через современные форматы презентации.
