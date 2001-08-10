В Южно-Сахалинске библиотека «Эрудит» распахнет двери для читателей в новом пространстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Библиотека «Эрудит», расположенная в планировочном районе Ново-Александровск, готовится к своему большому открытию после переезда. Торжественная событие намечено на конец марта. Теперь читателей ждет просторное помещение площадью около 200 квадратных метров, где разместились несколько залов. Ремонтные работы завершены, установлены стеллажи, мебель и оборудование.

Особой гордостью новой библиотеки стал детский абонемент. Для юных посетителей оборудован отдельный зал для выбора книг, а также уютная комната отдыха, где можно погрузиться в чтение или принять участие в мероприятиях.

Первой оценить новое пространство смогла южносахалинка Александра Зарбаткина, которая не только читатель, но и будущий сотрудник библиотеки.

- Мне провели мини-экскурсию. Я была очень впечатлена разнообразием литературы и тем, как здесь уютно и светло. Уже присмотрела несколько книг для себя, - поделилась Александра Зарбаткина.

Сейчас сотрудники активно готовят первые выставки. Одна из них будет посвящена участникам специальной военной операции, а другая представит издания центральной библиотечной системы.

- Мы хотим, чтобы в стенах нашей обновленной, но такой родной библиотеки всем было комфортно. Мы продолжаем обустраиваться и с нетерпением ждём всех в гости. К нам приходят не только за книгами, но и за общением. Мы знаем наших постоянных читателей, к нам спешат юные. Для них мы готовим выставку, посвящённую творчеству Александра Пушкина, - рассказала сотрудник библиотеки Инна Чекичева.

Книжный фонд «Эрудита» насчитывает более 18000 экземпляров, и в планах его дальнейшее пополнение.

- Этот переезд — настоящий подарок для нас. Мы получили просторное и светлое помещение, где будем проводить книжные выставки и разнообразные мероприятия. Готовимся встретить читателей. Все очень рады и ждут приглашения на торжественное открытие, - отметила заведующая библиотекой Ирина Кондакова.

Напомним, библиотека «Эрудит» - одно из старейших учреждений областного центра с почти восьмидесятилетней историей. Свой юбилей библиотека отметит уже в 2027-м году. Долгое время она располагалась в приспособленных помещениях жилого дома.

Модернизация и развитие культурных учреждений - приоритет работы областного правительства и муниципальных властей. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют особое внимание повышению роли библиотек, как ключевых центров просвещения и сохранения культурного наследия.