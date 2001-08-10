В Южно-Сахалинске библиотека «Эрудит» распахнет двери для читателей в новом пространстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Библиотека «Эрудит», расположенная в планировочном районе Ново-Александровск, готовится к своему большому открытию после переезда. Торжественная событие намечено на конец марта. Теперь читателей ждет просторное помещение площадью около 200 квадратных метров, где разместились несколько залов. Ремонтные работы завершены, установлены стеллажи, мебель и оборудование.
Особой гордостью новой библиотеки стал детский абонемент. Для юных посетителей оборудован отдельный зал для выбора книг, а также уютная комната отдыха, где можно погрузиться в чтение или принять участие в мероприятиях.
Первой оценить новое пространство смогла южносахалинка Александра Зарбаткина, которая не только читатель, но и будущий сотрудник библиотеки.
- Мне провели мини-экскурсию. Я была очень впечатлена разнообразием литературы и тем, как здесь уютно и светло. Уже присмотрела несколько книг для себя, - поделилась Александра Зарбаткина.
Сейчас сотрудники активно готовят первые выставки. Одна из них будет посвящена участникам специальной военной операции, а другая представит издания центральной библиотечной системы.
- Мы хотим, чтобы в стенах нашей обновленной, но такой родной библиотеки всем было комфортно. Мы продолжаем обустраиваться и с нетерпением ждём всех в гости. К нам приходят не только за книгами, но и за общением. Мы знаем наших постоянных читателей, к нам спешат юные. Для них мы готовим выставку, посвящённую творчеству Александра Пушкина, - рассказала сотрудник библиотеки Инна Чекичева.
Книжный фонд «Эрудита» насчитывает более 18000 экземпляров, и в планах его дальнейшее пополнение.
- Этот переезд — настоящий подарок для нас. Мы получили просторное и светлое помещение, где будем проводить книжные выставки и разнообразные мероприятия. Готовимся встретить читателей. Все очень рады и ждут приглашения на торжественное открытие, - отметила заведующая библиотекой Ирина Кондакова.
Напомним, библиотека «Эрудит» - одно из старейших учреждений областного центра с почти восьмидесятилетней историей. Свой юбилей библиотека отметит уже в 2027-м году. Долгое время она располагалась в приспособленных помещениях жилого дома.
Модернизация и развитие культурных учреждений - приоритет работы областного правительства и муниципальных властей. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют особое внимание повышению роли библиотек, как ключевых центров просвещения и сохранения культурного наследия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:59 Сегодня Сахалинский таможенник уволен из-за подозрительных доходов
09:14 Сегодня Сахалинский проект "Школа ЖКХ" признан одним из лучших в России
09:42 Сегодня Суд в Долинске оштрафовал местного жителя за финансирование экстремистов
09:00 Сегодня В амурском городе объявили "войну" американским кленам
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 08:48 Вчера Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?