В сахалинском музее книги Чехова покажут сокровища русского авангарда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске готовятся к открытию масштабной выставки, посвящённой искусству авангарда. Экспозиция под названием «Вдохновлённые авангардом» станет центральным событием Фестиваля авангарда на Сахалине.
Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, проект реализуют при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Организатором выступила Ассоциация музеев Сахалинской области, идею поддержали грантом Президентского фонда культурных инициатив. Выставка займёт пространство второго этажа музея и продлится два месяца.
Посетителям представят больше ста произведений живописи и графики. Это работы так называемой «второй волны» русского авангарда, охватывающей период с 1950-х по 2000-е годы. Сокровища собрали из фондов трёх островных музеев: Сахалинского областного краеведческого, Сахалинского областного художественного и самого музея книги Чехова.
Зрители увидят работы авторов, чьи имена вписаны в историю нестандартного искусства. Среди них Элий Белютин, Андрей Эндер, Пелагея Шурига, Арон Зинштейн. Их творчество доказывает, что авангард не закончился в первой трети двадцатого века, а продолжил вдохновлять последователей спустя десятилетия. Искусство живёт и развивается дальше, находя воплощение в ярких экспериментах современных художников.
Концепция выставки перекликается с атмосферой музея книги Чехова. Антон Павлович, как напоминают организаторы, считается предтечей авангарда в драматургии.
Открытие выставки назначено на 20 марта в четыре часа дня. Вход в этот день свободный для всех желающих. Экспозиция будет работать до 31 мая. Посетить её можно будет по Пушкинской карте. Напомним, с 2025 года программа действует в рамках национального проекта «Семья».
