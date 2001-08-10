В Южно-Сахалинске состоялся концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 марта в Историческом парке «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске прошёл концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Тиграна Ахназаряна. Программа вечера получила название «Симфония природы» и была посвящена образам природы в мировой музыкальной классике.

Основным произведением программы стала Симфония № 6 «Пасторальная» Людвига ван Бетховена - одно из самых известных программных произведений композитора. В пяти частях симфонии раскрываются картины сельской жизни: радость прибытия в деревню, спокойная сцена у ручья, весёлый крестьянский праздник, гроза и буря, а затем - благодарственная пастушья песня после стихии.

Программу концерта также составили произведения, созвучные тематике вечера - «Рассвет на Москве-реке» из оперы Модеста Мусоргского «Хованщина» и полька Иоганна Штрауса «Гром и молния». В последнем произведении художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Тигран Ахназарян сам исполнил солирующую партию большого барабана, что вызвало живой отклик публики.

«Весна - это время обновления и вдохновения. В музыке великих композиторов природа звучит особенно ярко: в ней можно услышать и тишину утреннего ручья, и силу грозы, и радость пробуждающейся жизни. Мы хотели передать это ощущение весны через симфоническую музыку», - отметил Тигран Ахназарян.

Концерт «Симфония природы» собрал любителей классической музыки и подарил слушателям яркие впечатления и весеннее настроение.