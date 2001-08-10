Южносахалинцев ждет погружение в мир обычаев и угощений Мордовии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островной столицы приглашают на выставку национальной культуры Мордовии, которая состоится 20 марта в рамках Семейного фестиваля вкуса и традиций, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Гости праздника смогут увидеть красочную церемонию старинного свадебного обряда, полюбоваться уникальными национальными костюмами, а также принять участие в мастер-классе и дегустации блюд мордовской кухни.

Мероприятие будет проходить в областном Центре народного творчества (пр. Победы, 24). Начало в 14:30.

Напомним, идея проведения Семейного фестиваля вкуса и традиций принадлежит региональному отделению общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса». Партнером мероприятия выступает ОГО «Ассамблея народов России». Социальный проект реализуется при поддержке областного правительства и содействии администрации Южно-Сахалинска.