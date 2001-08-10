Фестиваль авангарда на Сахалине стартовал с открытия детской выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре дали старт грантовому проекту «Фестиваль авангарда на Сахалине», об основных запланированных событиях рассказали на брифинге, который прошёл в арт галерее «Художественная фабрика».

- Первый фестиваль мы с большим успехом провели в прошлом году, и в этом году проект реализуется уже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчёркивает значимость события для региона. Развитие современного искусства на Сахалине - важная задача, которая требует системной поддержки и новых культурных инициатив, поэтому впереди нас ждёт масштабный праздник нестандартного творчества, – отметил начальник отдела по делам музеев и архивов регионального министерства культуры и архивного дела Константин Гончаров.

Руководитель проекта, заместитель директора музея книги Чехова Иван Чирков представил программу фестиваля, включающую выставки, лекции, мастер классы, арт квесты, кинопоказы и творческие встречи. Он рассказал о ключевых событиях, площадках и участниках, которые сформируют насыщенную культурную повестку на ближайшие месяцы. Кроме того, онлайн к брифингу подключилась искусствовед, лектор галереи современного искусства «Эрарта» (г. Санкт-Петербург) Альвина Сулейманова, она подробно рассказала о лекционной программе проекта.

Первым ярким событием фестиваля стал конкурс «Авангард глазами ребёнка», итоги которого подвели 14 марта, более 200 работ юных художников из нескольких районов Сахалинской области представили на выставке в арт галерее «Художественная фабрика». Организатором выставки выступила Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

– Хочу поблагодарить не только ребят-участников, их педагогов и родителей за столь яркий, нестандартный, а порой совсем не детский взгляд на искусство, но и членов жюри конкурса, которым предстояло провести невероятно сложную работу, – призналась президент Ассоциации, директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Первых посетителей выставки ждал необычный сюрприз – смелый эксперимент объединения «Творческий остров»: ребята создали коллекцию одежды, расписанной вручную, продемонстрировав публике не просто предметы гардероба, а настоящие произведения искусства! Создать их ребятам помогли резиденты арт-пространства «РОСТ» Сергей Сосновцев и Татьяна Гурнова, которым на церемонии открытия были вручены благодарственные письма. Кроме того, благодарность выразили директору центра «Звёздный» Надежде Кирилловой и руководителю объединения «Творческий остров» Алисе Басовой - за содействие в организации и поддержку проекта. К слову, приятный сюрприз ждал и их – член Профессионального союза художников России Веста Забелина подарила центру две своих работы – «Рассвет в сосновом лесу» и «Тропинка в березняке»!

После показа экспериментальной коллекции состоялось главное - объявление победителей конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители Торгового дома «АМИКС», арт пространства «РОСТ» и музея книги Чехова «Остров Сахалин», отметило лучшие работы в трёх возрастных категориях!

Победители в возрастной категории 7–10 лет:

Морозова Ксения - «Маки у озера»

Костин Даниил - «Алый город»

Ри Анна - «Ночь совы кошки»

11–13 лет:

Фарзиева Наргиз - «Автопортрет»

Ким Николь - «Душа пастуха»

Корпенко Даниил - «Воин»

14–17 лет:

Коновалова Катерина - «Паром»

Дубовицкая Варвара - «Цапля»

Иванова Софья - «Маревна»

Специальные номинации:

Фатеева Анна - «Конёк»

Коллектив 4 класса ДШИ Невельска - «Матрёшки новые»

Андронов Сергей - «На ужин - отбивные»