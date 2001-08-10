Фестиваль авангарда на Сахалине стартовал с открытия детской выставки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре дали старт грантовому проекту «Фестиваль авангарда на Сахалине», об основных запланированных событиях рассказали на брифинге, который прошёл в арт галерее «Художественная фабрика».
- Первый фестиваль мы с большим успехом провели в прошлом году, и в этом году проект реализуется уже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчёркивает значимость события для региона. Развитие современного искусства на Сахалине - важная задача, которая требует системной поддержки и новых культурных инициатив, поэтому впереди нас ждёт масштабный праздник нестандартного творчества, – отметил начальник отдела по делам музеев и архивов регионального министерства культуры и архивного дела Константин Гончаров.
Руководитель проекта, заместитель директора музея книги Чехова Иван Чирков представил программу фестиваля, включающую выставки, лекции, мастер классы, арт квесты, кинопоказы и творческие встречи. Он рассказал о ключевых событиях, площадках и участниках, которые сформируют насыщенную культурную повестку на ближайшие месяцы. Кроме того, онлайн к брифингу подключилась искусствовед, лектор галереи современного искусства «Эрарта» (г. Санкт-Петербург) Альвина Сулейманова, она подробно рассказала о лекционной программе проекта.
Первым ярким событием фестиваля стал конкурс «Авангард глазами ребёнка», итоги которого подвели 14 марта, более 200 работ юных художников из нескольких районов Сахалинской области представили на выставке в арт галерее «Художественная фабрика». Организатором выставки выступила Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
– Хочу поблагодарить не только ребят-участников, их педагогов и родителей за столь яркий, нестандартный, а порой совсем не детский взгляд на искусство, но и членов жюри конкурса, которым предстояло провести невероятно сложную работу, – призналась президент Ассоциации, директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Первых посетителей выставки ждал необычный сюрприз – смелый эксперимент объединения «Творческий остров»: ребята создали коллекцию одежды, расписанной вручную, продемонстрировав публике не просто предметы гардероба, а настоящие произведения искусства! Создать их ребятам помогли резиденты арт-пространства «РОСТ» Сергей Сосновцев и Татьяна Гурнова, которым на церемонии открытия были вручены благодарственные письма. Кроме того, благодарность выразили директору центра «Звёздный» Надежде Кирилловой и руководителю объединения «Творческий остров» Алисе Басовой - за содействие в организации и поддержку проекта. К слову, приятный сюрприз ждал и их – член Профессионального союза художников России Веста Забелина подарила центру две своих работы – «Рассвет в сосновом лесу» и «Тропинка в березняке»!
После показа экспериментальной коллекции состоялось главное - объявление победителей конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители Торгового дома «АМИКС», арт пространства «РОСТ» и музея книги Чехова «Остров Сахалин», отметило лучшие работы в трёх возрастных категориях!
Победители в возрастной категории 7–10 лет:
Морозова Ксения - «Маки у озера»
Костин Даниил - «Алый город»
Ри Анна - «Ночь совы кошки»
11–13 лет:
Фарзиева Наргиз - «Автопортрет»
Ким Николь - «Душа пастуха»
Корпенко Даниил - «Воин»
14–17 лет:
Коновалова Катерина - «Паром»
Дубовицкая Варвара - «Цапля»
Иванова Софья - «Маревна»
Специальные номинации:
Фатеева Анна - «Конёк»
Коллектив 4 класса ДШИ Невельска - «Матрёшки новые»
Андронов Сергей - «На ужин - отбивные»
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
09:59 Сегодня Сахалинская прокуратура проведет прием граждан
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?