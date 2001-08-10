Православный книжный форум впервые прошел на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека впервые приняла Международную православную книжную выставку-форум «Радость Слова». Мероприятия, организованные Издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прошли в Южно-Сахалинске с 10 по 12 марта. За 16-летнюю историю существования форум посетил Сахалинскую область впервые.

Торжественную церемонию открытия 10 марта возглавил куратор просветительских выставочных проектов Издательского совета РПЦ священник Андрей Степанов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участниками события стали председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и директор библиотеки Елена Павлова.

В ходе научно-практической конференции «Православная книга как основа единства народов России» митрополит Климент подчеркнул особую роль библиотек в современном обществе. По его словам, библиотека является храмом знания, где человек через слово прикасается к вечному. В эпоху цифрового шума именно библиотеки сохраняют связь с подлинной культурой, помогают отличать истину от лжи и формируют у молодежи нравственные ориентиры. Без них невозможно духовное возрождение и укрепление единства многонациональной страны.

Экспозиция форума насчитывала более 500 изданий. Посетителям представили богословские и богослужебные труды, исторические исследования, православную литературу для детей, а также специальный раздел, посвященный проблемам неоязычества и духовным вызовам современности. В рамках форума прошла презентация новых книг предстоятеля Русской Православной Церкви. Митрополит Климент передал в фонды СахОУНБ комплект изданий Патриарха Кирилла, а всем гостям церемонии открытия вручил книгу «Семья. Принципы счастья», посвященную укреплению семейных ценностей.

Завершил форум 12 марта творческий вечер с драматургом, прозаиком, сценаристом и главным редактором издательства «Даниловский благовестник» Владимиром Малягиным. Лауреат Патриаршей литературной премии признался, что больше всего любит выступать именно в библиотеках, потому что пришедшая туда аудитория - это читатели. Своей главной профессией писатель считает чтение.

«Я научился читать в пять лет, и первыми моими произведениями были рассказы Льва Толстого для детей. Именно с этой книги я полюбил чтение и литературу. Как профессионал могу сказать, что это лучшая книга для детей на русском языке: там четкий простой язык, глубокие мысли и ясный нравственный вывод в каждом рассказе, - поделился Владимир Малягин. - С той поры я стал много читать. Всегда хотел выбирать книги сам: долго, тщательно, вдумчиво, не торопясь. В мое детство к полкам в библиотеке подходить было нельзя, книги выдавал библиотекарь, и нужно было приходить с четким запросом. Сейчас я счастлив, что в современных библиотеках, в том числе в вашей, можно самостоятельно выбирать книги и никуда не спешить».

Почти два часа встречи писатель посвятил размышлениям о связи литературы с духовным поиском. Он рассказал о создании цикла детских «Повестей об Алеше» и прочитал отрывки из своих произведений. Особый интерес слушателей вызвала история постановки его первой пьесы «НЛО» в театре «Современник» под руководством Галины Волчек в 1979 году.