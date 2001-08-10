Православный книжный форум впервые прошел на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека впервые приняла Международную православную книжную выставку-форум «Радость Слова». Мероприятия, организованные Издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прошли в Южно-Сахалинске с 10 по 12 марта. За 16-летнюю историю существования форум посетил Сахалинскую область впервые.
Торжественную церемонию открытия 10 марта возглавил куратор просветительских выставочных проектов Издательского совета РПЦ священник Андрей Степанов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участниками события стали председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и директор библиотеки Елена Павлова.
В ходе научно-практической конференции «Православная книга как основа единства народов России» митрополит Климент подчеркнул особую роль библиотек в современном обществе. По его словам, библиотека является храмом знания, где человек через слово прикасается к вечному. В эпоху цифрового шума именно библиотеки сохраняют связь с подлинной культурой, помогают отличать истину от лжи и формируют у молодежи нравственные ориентиры. Без них невозможно духовное возрождение и укрепление единства многонациональной страны.
Экспозиция форума насчитывала более 500 изданий. Посетителям представили богословские и богослужебные труды, исторические исследования, православную литературу для детей, а также специальный раздел, посвященный проблемам неоязычества и духовным вызовам современности. В рамках форума прошла презентация новых книг предстоятеля Русской Православной Церкви. Митрополит Климент передал в фонды СахОУНБ комплект изданий Патриарха Кирилла, а всем гостям церемонии открытия вручил книгу «Семья. Принципы счастья», посвященную укреплению семейных ценностей.
Завершил форум 12 марта творческий вечер с драматургом, прозаиком, сценаристом и главным редактором издательства «Даниловский благовестник» Владимиром Малягиным. Лауреат Патриаршей литературной премии признался, что больше всего любит выступать именно в библиотеках, потому что пришедшая туда аудитория - это читатели. Своей главной профессией писатель считает чтение.
«Я научился читать в пять лет, и первыми моими произведениями были рассказы Льва Толстого для детей. Именно с этой книги я полюбил чтение и литературу. Как профессионал могу сказать, что это лучшая книга для детей на русском языке: там четкий простой язык, глубокие мысли и ясный нравственный вывод в каждом рассказе, - поделился Владимир Малягин. - С той поры я стал много читать. Всегда хотел выбирать книги сам: долго, тщательно, вдумчиво, не торопясь. В мое детство к полкам в библиотеке подходить было нельзя, книги выдавал библиотекарь, и нужно было приходить с четким запросом. Сейчас я счастлив, что в современных библиотеках, в том числе в вашей, можно самостоятельно выбирать книги и никуда не спешить».
Почти два часа встречи писатель посвятил размышлениям о связи литературы с духовным поиском. Он рассказал о создании цикла детских «Повестей об Алеше» и прочитал отрывки из своих произведений. Особый интерес слушателей вызвала история постановки его первой пьесы «НЛО» в театре «Современник» под руководством Галины Волчек в 1979 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
07:49 Сегодня Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
10:58 Сегодня Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за смертельное ДТП
09:30 Сегодня Четверых пьяных водителей задержали на Сахалине за сутки
13:09 Вчера Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
14:06 6 Марта Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 Вчера Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?