К 250-летию Большого театра в Сахалинской библиотеке открылась выставка редких изданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты, педагоги и ценители искусства познакомились с многовековой историей главной сцены России в главной островной библиотеке. Экспозиция охватывает путь театра от основания в XVIII веке до современности.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, открытие выставки «Алмаз в короне русского искусства» состоялось 10 марта. Мероприятие приурочено к 250-летию Государственного академического Большого театра России и собрало почитателей культурного наследия страны.

История театра берет начало 28 марта 1776 года, когда императрица Екатерина II подписала прокурору князю Петру Урусову «привилегию» на содержание спектаклей. Экспозиция рассказывает о драматических событиях в жизни театра: трех пожарах (1805, 1812 и 1853 годов), уничтоживших здания, и героическом периоде Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года в здание попала бомба, но коллектив продолжал выступать: часть артистов работала в эвакуации в Куйбышеве, часть оставалась на московской сцене. Уже осенью 1943 года театр возобновил деятельность оперой Глинки «Иван Сусанин».

Отдельный раздел посвящен архитектуре. Современный облик театра, ставший символом Москвы, создал архитектор Альберт Кавос. Здание открыли 20 августа 1856 года в дни коронации Александра II. Шестиярусный зал вмещает 2300 зрителей. Уникальная акустика достигнута благодаря деревянным панелям из резонансной ели — зал спроектирован как гигантский музыкальный инструмент.

В экспозиции представлены издания из фондов библиотеки. Среди них подарочный альбом «Большой театр. 250 лет большой истории» с иллюстрациями, фотоальбом Елены Фетисовой «Великая литература…» с кадрами балетов, книга «Большой театр. Золотые голоса» о легендарных певцах — от Шаляпина и Лемешева до Образцовой и Вишневской. Также посетители увидят мемуары Майи Плисецкой «Я, Майя Плисецкая», альбом о творчестве Николая Цискаридзе, грампластинки с записями опер «Князь Игорь», «Садко», «Иван Сусанин» и специальный выпуск газеты «Коммерсантъ», посвященный юбилею театра.

Выставка расположена в фойе первого этажа СахОУНБ. Сахалинцы могут прикоснуться к величию русской театральной культуры до завершения работы экспозиции. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-46.