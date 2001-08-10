Музей книги Чехова представит «Сахалинскую лирику»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске открывается выставка, объединяющая литературу и изобразительное искусство. Экспозицию «Сахалинская лирика» представят в галерее «Город художников» накануне Международного женского дня.
Как сообщили ТИА «Острова» в музее, персональная выставка члена Профессионального союза художников России Натальи Дульцевой организована музеем книги Чехова. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области». Творческое пространство расположится на втором этаже ТРК «Сити Молл».
Посетителям галереи будет доступна серия из 44 произведений живописи и графики. Значительная часть работ создана по мотивам литературных трудов Антона Павловича Чехова, а также произведений сахалинских авторов. В их числе Владимир Санги, Тая Немова, Любовь Веселова, Марина Осипова, Валентин Земляков, Константин Гапоненко и другие писатели региона.
Концепция выставки «Сахалинская лирика» демонстрирует трансформацию литературных образов в живописные и графические формы. В экспозиции представлены пейзажи, городские сцены, портретные работы и сюжетные композиции, отражающие творчество сахалинских литераторов. Работы Натальи Дульцевой, чье творчество тесно связано с островным регионом, представляют собой визуальный диалог слова и художественного образа.
Торжественная церемония открытия выставки назначена на 6 марта, начало в 16 часов. Экспозиция будет доступна для посещения до 26 апреля. Вход на выставку свободный для всех желающих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?