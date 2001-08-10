Музей книги Чехова представит «Сахалинскую лирику»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открывается выставка, объединяющая литературу и изобразительное искусство. Экспозицию «Сахалинская лирика» представят в галерее «Город художников» накануне Международного женского дня.

Как сообщили ТИА «Острова» в музее, персональная выставка члена Профессионального союза художников России Натальи Дульцевой организована музеем книги Чехова. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области». Творческое пространство расположится на втором этаже ТРК «Сити Молл».

Посетителям галереи будет доступна серия из 44 произведений живописи и графики. Значительная часть работ создана по мотивам литературных трудов Антона Павловича Чехова, а также произведений сахалинских авторов. В их числе Владимир Санги, Тая Немова, Любовь Веселова, Марина Осипова, Валентин Земляков, Константин Гапоненко и другие писатели региона.

Концепция выставки «Сахалинская лирика» демонстрирует трансформацию литературных образов в живописные и графические формы. В экспозиции представлены пейзажи, городские сцены, портретные работы и сюжетные композиции, отражающие творчество сахалинских литераторов. Работы Натальи Дульцевой, чье творчество тесно связано с островным регионом, представляют собой визуальный диалог слова и художественного образа.

Торжественная церемония открытия выставки назначена на 6 марта, начало в 16 часов. Экспозиция будет доступна для посещения до 26 апреля. Вход на выставку свободный для всех желающих.