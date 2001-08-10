На Сахалине выступят Забайкальские казаки»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 26 апреля 2026 года Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» выступит в Холмске, Долинске, Корсакове, Невельске, Южно-Сахалинске в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. На сценах Центрального Дома культуры г. Холмска, Централизованной клубной системы г. Долинска, Культурно-досугового центра «Океан», Районного дома культуры имени Г.И. Невельского г. Невельск и Городского Дома культуры «Родина» г. Южно-Сахалинска коллектив представит концертную программу «Лучшее! Любимое! Родное!».

Директор Ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» Константин Коростелёв: «Коллектив выезжает полным составом с комплектами ярких казачьих костюмов, русских музыкальных инструментов и, конечно же, настоящими казачьими шашками, которыми мы продемонстрируем сахалинскому зрителю фланкировку и рубку».

Коллектив был в Сахалинской области 20 лет назад и считает весьма символичным в год 35-тия ансамбля вновь посетить этот красивый край России.

Над программой работали художественный руководитель Сергей Кириллов, главный хормейстер Олег Подкорытов, главный балетмейстер Ольга Никитина, солисты Ольга Михайлова, Олег Подкорытов, Андрей Перевозчиков, Анна Вдовина.

Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки», которому в 2026 году исполняется 35 лет, представит программу «Лучшее! Любимое! Родное!». В ней собраны известные проникновенные казачьи песни и обжигающие казачьи пляски. Зрители увидят традиционные казачьи костюмы, виртуозное владение шашкой, яркое инструментальное исполнительство одного из лучших оркестров на Дальнем Востоке; смогут подпеть хору коллектива известные казачьи и народные песни. А поклонники танца оценят классику русской народной хореографии. Публика окунется в мир настоящей русской культуры и почувствует дух казачества вместе с легендарным коллективом.

История Ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» начинается с 1991 года. Сегодня в составе коллектива более 30 человек, три основных творческих группы: оркестровая, хоровая, балет.

Творческая работа Ансамбля «Забайкальские казаки» направлена на восстановление, изучение, развитие и пропаганду традиций и обрядов забайкальского казачества, сохранение легенд и преданий, песен и плясок, самобытного костюма, казачьих войсковых традиций. Преданность казачьей культуры, поиск, возрождение и оригинальное воспроизведение забайкальского фольклора – кредо Государственного учреждения культуры «Ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».

Даты (даты/время) и места (площадки) показов:

22.04.2026г. в 18:30 г. Холмск, МБУК «ЦСК» Холмского муниципального округа;

23.04.2026г. в 18:30 г. Долинск, МБУК «ЦСК» Долинский муниципальный округ;

24.04.2026г. в 18:30 г. Корсаков, МАУ КДЦ «Океан»;

25.04.2026г. в 15:00 г. Невельск, МБУК РДК им. Г.И. Невельского;

26.04.2026г. в 15:00 г. Южно-Сахалинск, МБУ ГДК «Родина»