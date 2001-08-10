Поэт и участник СВО Сергей Лобанов встретится с читателями в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной библиотеке Сахалинской области состоится творческая встреча с поэтом Сергеем Лобановым. Мероприятие пройдет 11 марта в 18:00 в рамках православной книжной выставки-форума «Радость Слова», организованной Издательским советом Русской православной церкви.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, Сергей Лобанов - уроженец Холмска, член Союза писателей России. Его творчество пронизано темами долга, веры, любви к Родине и духовного поиска. Произведения автора переведены на тувинский, марийский, хакасский и английский языки, находя отклик у читателей разных возрастов и культур. На встрече поэт прочтет свои стихи, расскажет о творческом пути, связи поэзии с воинским служением и значении православной традиции для духовного мира современного человека.
Личность Сергея Лобанова уникальна тем, что он сочетает воинское служение Отечеству с поэтическим дарованием. Гвардии старший лейтенант, заместитель командира роты по военно-политической работе, участник специальной военной операции имеет государственные награды: орден Мужества (2024) и медаль Суворова (2023). При этом он является лауреатом престижных литературных премий, включая премию Министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2025), Государственную премию Тверской области имени Андрея Дементьева в номинации «Молодой поэт» (2024) и Международную литературную премию имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» (2025).
Православная книжная выставка-форум «Радость Слова» проводится Издательским советом РПЦ с 2010 года. За это время она посетила более 75 регионов России и ближнего зарубежья. Форум способствует духовно-нравственному просвещению, популяризации православной литературы и укреплению традиционных ценностей.
Мероприятие соответствует задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей через книгу и живое слово.
