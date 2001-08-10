Юные флейтисты Сахалинской области соберутся на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в третий раз пройдет конкурс юных исполнителей на флейте. Мероприятие состоится 18 марта в зале Сахалинского областного центра народного творчества на проспекте Победы, 24.

Как рассказали ТИА «Острова» в детской музыкальной школе №5 города Южно-Сахалинска, конкурс получил статус межмуниципального открытого. Учредителем и организатором выступает это образовательное учреждение. Участниками станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты средних профессиональных учебных заведений Сахалинской области.

Организаторы отмечают, что развитие классов духовых инструментов сегодня находится в приоритете у правительства страны. В Сахалинской области есть большой потенциал как среди преподавателей, так и среди учеников, играющих на флейте. Однако площадок, где юные музыканты могли бы проявить себя в качестве солистов, недостаточно. Именно поэтому музыкальная школа №5 инициировала проведение «Волшебной флейты».

Основная цель конкурса - популяризация этого инструмента среди школьников младшего и среднего возраста, развитие сценических навыков и конкурсной практики у начинающих исполнителей. Организаторы также стремятся привлечь музыкантов разного уровня подготовки и поддержать профессиональное общение между преподавателями по классу флейты.

Предыдущий конкурс, прошедший в марте 2025 года, получил высокую оценку участников и преподавателей музыкальных школ области. Успех двух предыдущих мероприятий вдохновил организаторов не только проводить этот праздник музыки ежегодно, но и расширить его статус до межмуниципального открытого конкурса.