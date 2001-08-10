Юные флейтисты Сахалинской области соберутся на конкурс "Волшебная флейта"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в третий раз пройдет конкурс юных исполнителей на флейте. Мероприятие состоится 18 марта в зале Сахалинского областного центра народного творчества на проспекте Победы, 24.
Как рассказали ТИА «Острова» в детской музыкальной школе №5 города Южно-Сахалинска, конкурс получил статус межмуниципального открытого. Учредителем и организатором выступает это образовательное учреждение. Участниками станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты средних профессиональных учебных заведений Сахалинской области.
Организаторы отмечают, что развитие классов духовых инструментов сегодня находится в приоритете у правительства страны. В Сахалинской области есть большой потенциал как среди преподавателей, так и среди учеников, играющих на флейте. Однако площадок, где юные музыканты могли бы проявить себя в качестве солистов, недостаточно. Именно поэтому музыкальная школа №5 инициировала проведение «Волшебной флейты».
Основная цель конкурса - популяризация этого инструмента среди школьников младшего и среднего возраста, развитие сценических навыков и конкурсной практики у начинающих исполнителей. Организаторы также стремятся привлечь музыкантов разного уровня подготовки и поддержать профессиональное общение между преподавателями по классу флейты.
Предыдущий конкурс, прошедший в марте 2025 года, получил высокую оценку участников и преподавателей музыкальных школ области. Успех двух предыдущих мероприятий вдохновил организаторов не только проводить этот праздник музыки ежегодно, но и расширить его статус до межмуниципального открытого конкурса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:25 Сегодня На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
09:05 Сегодня На Сахалине ограничили движение автобусов на трассе от поворота на Чайво до Охи
09:57 Сегодня Пенсионер на внедорожнике скончался от инсульта после ДТП в Холмске
09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 Вчера Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 1 Марта В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?