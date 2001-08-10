В Южно-Сахалинске прошёл вечер проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном художественном музее состоялся вечер проекта «Поющий музей. Глава вторая», объединивший поэзию и музыку в разговоре о памяти и времени.

Центральным событием стала поэтическая дуэль, прошедшая в необычном формате. Поэтесса Лариса Дорофеева представила произведения из своего недавно выпущенного сборника «Витязь, явитесь!», обратившись к темам внутренней стойкости и исторической преемственности.

Второй участник дуэли, Роман Гильмутдинов, не смог лично присутствовать на встрече, однако направил видеообращение к зрителям. Его стихи прозвучали в художественном исполнении Ивана Махтодина, который подчеркнул драматургию и интонационную глубину произведений. По итогам зрительского голосования победу одержала Лариса Дорофеева.

Музыкальная программа расширила пространство поэтического диалога. В зале звучала музыка в исполнении пианиста Олега Анохина и флейтиста Михаила Волоха - артистов Сахалинской филармонии. К ним присоединились призёры II Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Энергия таланта», представившие вокальные номера.

- Для нас особенно важно, что юное поколение самостоятельно выбирает серьёзный, содержательный репертуар и проживает его так искренне, - отметила ведущая и художественный руководитель проекта «Поющий музей», солистка Сахалинской филармонии и мисс «Романсиада Дальний Восток» Ярославна Калашникова.

Проект реализуется при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и регионального министерства культуры и архивного дела.