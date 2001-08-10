В Южно-Сахалинске прошёл вечер проекта "Поющий музей. Глава вторая"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном художественном музее состоялся вечер проекта «Поющий музей. Глава вторая», объединивший поэзию и музыку в разговоре о памяти и времени.
Центральным событием стала поэтическая дуэль, прошедшая в необычном формате. Поэтесса Лариса Дорофеева представила произведения из своего недавно выпущенного сборника «Витязь, явитесь!», обратившись к темам внутренней стойкости и исторической преемственности.
Второй участник дуэли, Роман Гильмутдинов, не смог лично присутствовать на встрече, однако направил видеообращение к зрителям. Его стихи прозвучали в художественном исполнении Ивана Махтодина, который подчеркнул драматургию и интонационную глубину произведений. По итогам зрительского голосования победу одержала Лариса Дорофеева.
Музыкальная программа расширила пространство поэтического диалога. В зале звучала музыка в исполнении пианиста Олега Анохина и флейтиста Михаила Волоха - артистов Сахалинской филармонии. К ним присоединились призёры II Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Энергия таланта», представившие вокальные номера.
- Для нас особенно важно, что юное поколение самостоятельно выбирает серьёзный, содержательный репертуар и проживает его так искренне, - отметила ведущая и художественный руководитель проекта «Поющий музей», солистка Сахалинской филармонии и мисс «Романсиада Дальний Восток» Ярославна Калашникова.
Проект реализуется при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и регионального министерства культуры и архивного дела.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:53 Сегодня Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
09:01 Сегодня На севере Сахалина во время пожара эвакуировали более 10 человек
09:46 Сегодня Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
11:53 Сегодня Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:20 Сегодня Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
- 15:51 Вчера Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 25 Февраля Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?