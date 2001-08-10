В Южно-Сахалинске открылась выставка юных гравёров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке начала работу выставка «Графика в новом формате», объединившая юных гравёров из двух творческих объединений. Экспозиция открылась 25 февраля и представляет результат зимних занятий детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые в прошлом году впервые освоили технику линогравюры.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, авторами работ стали участники библиотечной мастерской печатной графики и воспитанники студии «Всегда радуйтесь» из Дворца детского (юношеского) творчества областного центра. Занятия проходили под руководством Ларисы Бородиной - преподавателя, имеющего статус участника Всероссийского проекта «Гений места».

Организаторы подчёркивают: представленные работы отличаются от классических образцов. Вместо традиционного доминирования чёрного цвета юные художники использовали широкую цветовую палитру. Более того, в рамках подготовки экспозиции впервые в практике сахалинской линогравюры были проведены эксперименты с печатью на ткани.

Отдельный раздел выставки посвящён совместному проекту «Зимняя иллюстрация в печати». Его реализовали в партнёрстве со студией «Всегда радуйтесь», которую возглавляет Евгения Ямакава. Для этого цикла дети подготовили серию линогравюр на тему зимних праздников, наглядно продемонстрировав, как классическая техника печати может органично вписаться в современное детское творчество.

Как отмечают устроители, главная задача выставки — раскрыть выразительные возможности линогравюры, познакомить посетителей с печатной графикой и, возможно, вдохновить новых участников на вступление в библиотечную студию.

Экспозиция разместилась в холле на третьем этаже СахОУНБ. Увидеть работы юных сахалинцев можно будет до 21 марта включительно.