Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля в здании краеведческого музея состоялось торжественное открытие персональной выставки, посвященной юбилею Вероники Владимировны Осиповой – мастера по художественной обработке рыбьей кожи, представительницы ультинского народа, члена регионального отделения Союза художников России, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Открытие прошло в праздничной, дружеской атмосфере. Прозвучали многочисленные поздравления юбиляру. От имени министерства культуры и архивного дела Сахалинской области с поздравительным словом выступила Александра Игоревна Михайлова, ведущий советник отдела по делам архивов и музеев:

«Вероника Владимировна – человек, без которого невозможно представить все мастерство ультинского народа. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих побед и, конечно, активной и долгой жизни. Мы благодарим вас за сохранение и развитие культуры ультинского народа».

Выставка стала настоящим погружением в мир коренных народов Сахалина. Через свои художественные работы и иллюстрации к изданиям Вероника Владимировна занимается популяризацией и сохранением родного языка, культуры и быта малочисленных народов Севера. Творчество автора имеет большое признание и было представлено на многих выставках и ярмарках как в России, так и за рубежом – персональные выставки проводились в Венгрии, Швейцарии и США.

На открытии было объявлено о благотворительной продаже одной из представленных в экспозиции работ. Вероника Осипова является активистом организации «Тыл. Ноглики», и вырученные средства от продажи картины пойдут на помощь сахалинцам – участникам СВО.

Мероприятие стало ярким аккордом в праздновании юбилея талантливого мастера. Реализовать выставочный проект стало возможно, благодаря поддержке губернатора Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела.

Увидеть работы в музее можно до 26 апреля.