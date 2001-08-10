В главной библиотеке Сахалина прошел фестиваль о морских гигантах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной научной библиотеке прошел масштабный фестиваль, посвященный морским млекопитающим. Гостям в игровой и творческой форме рассказывали о жизни китов, тюленей и каланов, а также об угрозах, с которыми они сталкиваются.
Мероприятие под названием «Почему мир на китах держится…» приурочили ко Всемирному дню китов, который отмечается 19 февраля. Фестиваль развернулся сразу на пяти площадках главной островной библиотеки 21 февраля. Всего организаторы подготовили 12 событий — от лекций и презентаций до мастер-классов и игр.
Как сообщает ТИА «Острова», партнерами фестиваля выступили Сахалинский экологический центр «Родник», клуб «Бумеранг», группа помощи морским животным «Друзья океана», АНО «Центр чтения Натальи Петровской» и несколько творческих объединений региона.
Сотрудники центра «Родник» провели заповедный урок, где в интерактивном формате знакомили участников с морскими обитателями и природой Сахалина. Автор краеведческих разработок клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева вместе с ветеринарным врачом группы «Друзья океана» Анной Субботиной представили новую детскую книгу о морских млекопитающих. Здесь же можно было увидеть выставку рисунков — будущих иллюстраций этого издания.
Команда Центра чтения Натальи Петровской устроила громкие чтения для семей с детьми. На примере книг взрослым показали, как говорить с ребенком о бережном отношении к природе.
Особый интерес у гостей вызвала встреча с художником-исследователем Анастасией Уколовой. Она рассказала, как ее вдохновляют ветры, туманы и киты Охотского моря. Художница также представила авторские открытки и постеры, созданные в рамках проекта «Мечты и киты: Северные Курилы глазами художника».
Для тех, кто хотел не только слушать, но и делать своими руками, работали творческие мастерские. Под руководством Ларисы Бородиной участники создавали линогравюры «На просторах океана». Марина Лаптева учила гостей мастерить уютные деревянные ключницы в форме китов.
Кроме того, на фестивале работала ярмарка сувениров от сахалинских мастеров, тематическая игротека «Море в коридоре» и книжная выставка «Библиотечные киты» с научно-популярной и художественной литературой о морских обитателях.
Организаторы подчеркивают: экологическое просвещение должно приносить радость. Фестиваль задумывали, чтобы показать — забота о природе это не абстрактные разговоры, а доступные каждому живые действия. Киты, тюлени и каланы не просто жители океана, а индикаторы здоровья всей планеты, и их судьба напрямую связана с будущим человечества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
12:26 Сегодня Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
09:49 Сегодня Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
10:23 Сегодня Администрация Ноглик заплатила ребенку, которого укусила собака
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:11 Сегодня Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 Вчера Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?