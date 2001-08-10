В Южно-Сахалинске пройдёт финал фестиваля "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске готовятся к проведению финала молодёжного арт-фестиваля «Заяви о себе». Заключительный этап в направлениях «Театр, проза и поэзия» состоится 28 февраля в ДК «Родина».
Как рассказали ТИА «Острова» в Центре молодежных иннициатив, всего на участие было подано почти 70 заявок. После отборочного тура в финал прошли только 22 номера. Участники соревнуются в трёх номинациях: «Театр малых форм», «Исполнение произведений известных авторов» и «Исполнение произведений собственного сочинения».
Выступления финалистов оценит жюри, в которое вошли профессионалы в области актерского мастерства, литературы и сценической речи. Зрители увидят уникальные театральные постановки, яркие выступления талантливой молодёжи и проникновенное чтение произведений.
Кроме конкурсной программы, в рамках фестиваля запланировано шоу с самыми яркими номерами других направлений «Заяви о себе» — вокального и танцевального. Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать участников и открыть для себя новые имена в театральном искусстве региона.
Мероприятие начнётся 28 февраля в 14:00 в ДК «Родина». Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:17 Сегодня Пять сёл в Долинском районе остались без воды из-за аварии
09:53 Сегодня За выходные дни на Сахалине задержаны 36 пьяных водителей и 61 – без прав
12:47 Сегодня 25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
Выбор редакции
- 09:49 Сегодня Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 19 Февраля За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?