В Южно-Сахалинске пройдёт финал фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовятся к проведению финала молодёжного арт-фестиваля «Заяви о себе». Заключительный этап в направлениях «Театр, проза и поэзия» состоится 28 февраля в ДК «Родина».

Как рассказали ТИА «Острова» в Центре молодежных иннициатив, всего на участие было подано почти 70 заявок. После отборочного тура в финал прошли только 22 номера. Участники соревнуются в трёх номинациях: «Театр малых форм», «Исполнение произведений известных авторов» и «Исполнение произведений собственного сочинения».

Выступления финалистов оценит жюри, в которое вошли профессионалы в области актерского мастерства, литературы и сценической речи. Зрители увидят уникальные театральные постановки, яркие выступления талантливой молодёжи и проникновенное чтение произведений.

Кроме конкурсной программы, в рамках фестиваля запланировано шоу с самыми яркими номерами других направлений «Заяви о себе» — вокального и танцевального. Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать участников и открыть для себя новые имена в театральном искусстве региона.

Мероприятие начнётся 28 февраля в 14:00 в ДК «Родина». Вход свободный.