Олег Газманов и группа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества в Южно-Сахалинске состоялся Всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «СВОих не бросаем». Его участниками стали военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, а также жители и гости областного центра.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, концерт прошёл на площадке Ледового дворца «Кристалл». Со сцены звучали авторские композиции и военно-патриотические песни, посвящённые силе русского духа и подвигам защитников Родины.

Хедлайнерами вечера стали известные российские артисты, которые не только поддерживают бойцов творчеством, но и регулярно выезжают с концертами в зону проведения специальной военной операции. Перед зрителями выступили народный артист России Олег Газманов, рок-группы «7Б» и «Агата Кристи», коллектив «123-й полк» и другие исполнители.

Особую атмосферу празднику придало выступление военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона. Музыканты разделили сцену со звёздами эстрады, исполнив патриотические произведения.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что главная цель мероприятия -передать молодому поколению традиционные ценности, среди которых уважение к национальной культуре, родному языку и ратным достижениям предков.

Телевизионную версию концерта можно будет увидеть 22 февраля на Первом канале.