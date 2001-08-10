На Сахалине откроется выставка работ из рыбьей кожи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном краеведческом музее готовятся к открытию необычной выставки, посвященной юбилею мастера по художественной обработке рыбьей кожи Вероники Осиповой. Гости увидят авторские картины, сувениры и книжные иллюстрации, созданные уникальным автором - представительницей уильтинского народа и членом Союза художников России.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, Вероника Осипова известна далеко за пределами Сахалинской области. Основная тема ее творчества - жизнь и быт коренных народов острова, а также неповторимая островная природа. Благодаря высокому профессионализму и узнаваемому стилю персональные выставки мастера с успехом проходили в Венгрии, США и Швейцарии. Также Осипова неоднократно участвовала в московских выставках-ярмарках "Сокровища Севера", где становилась лауреатом.

Экспозиция объединит работы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Ногликской централизованной библиотеки и личного архива автора. Посетители смогут увидеть не только картины из рыбьей кожи и предметы декоративно-прикладного искусства, но и книжные издания с иллюстрациями Осиповой.

Проект реализуют при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и областного министерства культуры. Выставка откроется 25 февраля в 16:00 и будет работать до 26 апреля.