На Сахалине откроется выставка государственных наград участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 февраля 2026 года в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее открывается новая выставка "Государственные награды участников специальной военной операции".
Проект расскажет о судьбах и боевых подвигах 9 бойцов-сахалинцев, принимавших участие в специальной военной операции. На выставке представлены награды и личные вещи военнослужащих - добровольцев и мобилизованных, в том числе награждённых посмертно.
В период проведения специальной военной операции были учреждены новые государственные награды, такие как медаль "За храбрость" I и II степеней, учреждённая 23 марта 2023 года, а действующие награды обрели новый смысл - так, орден Мужества, учреждённый 2 марта 1994 и присуждаемый за проявленные самоотверженность и отвагу, стал одним из самых вручаемых наградных знаков среди участников операции. Также появилась новая ведомственная медаль Министерства обороны - медаль "Участнику специальной военной операции", учреждённая 10 августа 2022 года.
Материалы для выставки предоставлены бойцами и их родственниками при активном содействии сахалинской волонтёрской организации "СахалинСвоихНеБросаем".
Проект призван выразить уважение сахалинским воинам и отдать дань памяти тем, кого уже нет с нами. Выставка организована при поддержке губернатора Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела.
Увидеть награды в музее можно будет до 12 апреля 2026 года.
