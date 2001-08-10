Музей книги Чехова начинает прием заявок на конференцию "Родная речь"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске готовят проведение девятой региональной детско-юношеской конференции "Родная речь". Мероприятие посвящено вопросам сохранения языков коренных малочисленных народов Севера Сахалина и Дальнего Востока.
Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова "Остров Сахалин", конференция пройдёт 29 и 30 апреля. Её приурочат к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. Организаторы приглашают к участию молодых людей в возрасте до 35 лет, которые готовы выступить с докладом на языке одного из коренных народов.
Для участия необходимо до 12 апреля подать заявку с темой, затрагивающей проблему сохранения культурного и языкового наследия. Оргкомитет объявит итоговый список участников 17 апреля. Помимо научных выступлений, для гостей подготовят насыщенную программу: консультации экспертов, экскурсии по учреждениям культуры и выступления творческих коллективов.
Конференцию проводит музей книги Чехова совместно с Ассоциацией музеев Сахалинской области и региональным отделением "Ассамблеи народов России". Проект поддерживает министерство культуры и архивного дела региона. Напомним, что конференцию "Родная речь" проводят с 2018 года, и за это время её география и популярность значительно выросли.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
09:24 Сегодня Сотрудники ГИБДД за сутки пресекли более 150 нарушений на Сахалине
09:43 Сегодня Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
08:07 3 Февраля "Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 Вчера Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
- 09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?