Музей книги Чехова начинает прием заявок на конференцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовят проведение девятой региональной детско-юношеской конференции "Родная речь". Мероприятие посвящено вопросам сохранения языков коренных малочисленных народов Севера Сахалина и Дальнего Востока.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова "Остров Сахалин", конференция пройдёт 29 и 30 апреля. Её приурочат к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. Организаторы приглашают к участию молодых людей в возрасте до 35 лет, которые готовы выступить с докладом на языке одного из коренных народов.

Для участия необходимо до 12 апреля подать заявку с темой, затрагивающей проблему сохранения культурного и языкового наследия. Оргкомитет объявит итоговый список участников 17 апреля. Помимо научных выступлений, для гостей подготовят насыщенную программу: консультации экспертов, экскурсии по учреждениям культуры и выступления творческих коллективов.

Конференцию проводит музей книги Чехова совместно с Ассоциацией музеев Сахалинской области и региональным отделением "Ассамблеи народов России". Проект поддерживает министерство культуры и архивного дела региона. Напомним, что конференцию "Родная речь" проводят с 2018 года, и за это время её география и популярность значительно выросли.