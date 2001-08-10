Ученые и спелеологи раскрыли секреты пещер горы Вайда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла встреча, посвящённая изучению уникальных карстовых пещер горы Вайда. Мероприятие объединило учёных, спелеологов и горожан в рамках празднования Дня российской науки.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной научной библиотеки, открыл встречу руководитель спелеоклуба "Сармат" Денис Иванов. Он не только подарил участникам символические карабины, но и подробно описал путь к пещерам, объяснил основы спелеологии и перечислил необходимое для исследований снаряжение.

Ведущий научный сотрудник Института морской геологии и геофизики, доктор технических наук Вячеслав Мелкий погрузил аудиторию в геологическую историю памятника природы. Учёный детально объяснил механизмы формирования пещер и рассказал об их уникальных экосистемах, археологических и палеонтологических находках. После выступлений гости активно задавали вопросы о геологии, туристических маршрутах и условиях вступления в спелеологический клуб.

Встречу сопровождала тематическая выставка с книгами и научными публикациями о горе Вайда. Завершилось мероприятие обсуждением перспектив профессии геолога на Дальнем Востоке.