Сахалинские лыжники выступили на соревнованиях памяти Бориса Егорова

В Южно-Сахалинске прошли традиционные лыжные гонки, посвященные памяти ветерана войны и спорта Бориса Егорова. Соревнования собрали 169 юных спортсменов из Невельска, Корсакова, Анивы и областного центра.

Участники состязались в трех возрастных категориях. Самые младшие лыжники, 2018 года рождения и младше, преодолевали дистанцию 300 метров. Спортсмены 2016-2017 годов рождения бежали 500 метров, а старшая группа 2014-2015 годов рождения соревновалась на километровой дистанции. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, эти соревнования проводят в области с 2012 года.

По итогам забегов определили победителей и призеров. На дистанции 300 метров лучшими стали Максим Заболотский и Евгения Беломестнова. Среди лыжников, бежавших 500 метров, первыми финишировали Егор Зимаев и Кира Кудряшкина. В старшей группе на дистанции 1 км золотые награды завоевали Артём Усманов и Мария Макарова. Полные результаты опубликовало министерство спорта Сахалинской области.

Борис Дмитриевич Егоров, чьей памяти посвящены старты, более 60 лет проработал в системе образования Сахалина и воспитал множество спортсменов, включая мастеров спорта и чемпионов. Мероприятие провели в рамках государственной программы "Спорт России".