Городской ДК "Родина" победил во всероссийском конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта «Семья» городской Дом культуры «Родина» в Южно-Сахалинске проводит комплексную модернизацию, превращаясь в современный центр притяжения для творческих коллективов и горожан всех возрастов. Учреждение, победившее во всероссийском конкурсе, получило федеральную поддержку на обновление инфраструктуры и создание доступной среды.
Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, в 2025 году ДК «Родина» вошел в число победителей ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры, что позволило привлечь средства на масштабные преобразования. В текущем году в зрительном и репетиционных залах установят современную систему кондиционирования, закупят новое компьютерное и специализированное оборудование для сотрудников, а также оснастят классы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и проведут текущий ремонт рабочих помещений.
Заместитель директора ГДК «Родина» Елена Садовая подчеркнула, что модернизация напрямую реализует курс на повышение качества жизни и укрепление семейных ценностей. Педагог Наталья Непомнящая, руководитель клубных формирований, отметила важность создания по-настоящему инклюзивной среды, где особенные ученики смогут полнее раскрывать свои таланты. Постоянная участница проектов ДК, студентка Сахалинского колледжа искусств Любава Лескина, добавила, что новое оборудование и комфортные условия позволяют молодым артистам реализовывать самые смелые творческие идеи.
Работа по преображению учреждения носит системный характер. В предыдущие годы в рамках различных программ уже реконструировали фасад и входные группы, обновили кровлю и создали безбарьерную среду с пандусами и тактильными указателями. Современное оснащение теперь охватывает все зоны: в фойе установили многофункциональные экраны для афиш, а зрительный зал оборудовали комфортными креслами, безопасным сценическим покрытием и профессиональным светозвуковым комплексом. Администрация Южно-Сахалинска продолжит работу по развитию подобных семейных центров культурного притяжения.
