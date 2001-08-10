Тихоокеанское
16:48, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине впервые пройдет детский художественный конкурс в стиле авангарда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые на Сахалине стартует детский художественный конкурс "Авангард глазами ребёнка", который откроет для юных художников мир смелых форм и творческих экспериментов. Ассоциация музеев Сахалинской области организует мероприятие в рамках масштабного "Фестиваля авангарда на Сахалине".

Участникам в возрасте от 7 до 17 лет предложат по-своему интерпретировать ключевые направления авангардного искусства: супрематизм, абстракцию, коллаж, конструктивизм и футуризм. На конкурс принимают работы в техниках живописи, графики, коллажа, а также в смешанных и декоративно-прикладных техниках.

Прием конкурсных работ продлится с 1 февраля по 1 марта 2026 года. Как рассказали ТИА "Острова" в организационном комитете, лучшие произведения отберут для выставки в рамках фестиваля, а их авторы получат дипломы и призы. Участие в конкурсе бесплатное.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, областного министерства культуры и Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин". Конкурс направлен на развитие художественного мышления и творческой свободы у подрастающего поколения.

