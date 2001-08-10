Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2026
Сейчас 23:01
76,98|90,72
Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
15:49, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 13 февраля состоится Семейный фестиваль вкуса и традиций, центральным событием которого станет демонстрация аутентичного свадебного обряда коренного народа нивхов. Гости праздника не только увидят церемонию, но и смогут попробовать национальные блюда.

Мероприятие пройдет в Центре народного творчества на проспекте Победы, 24, начало в 16:00. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, фестиваль направлен на сохранение культурного наследия и укрепление межнационального согласия в регионе.

Председатель Сахалинского регионального отделения "Ассамблеи народов России" Майя Кириллова отметила, что проект посвящен демонстрации традиционных обрядов и способствует взаимному культурному обогащению жителей.

Мероприятие приурочили к Году единства народов России, который объявлен в 2026 году.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?