Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 13 февраля состоится Семейный фестиваль вкуса и традиций, центральным событием которого станет демонстрация аутентичного свадебного обряда коренного народа нивхов. Гости праздника не только увидят церемонию, но и смогут попробовать национальные блюда.

Мероприятие пройдет в Центре народного творчества на проспекте Победы, 24, начало в 16:00. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, фестиваль направлен на сохранение культурного наследия и укрепление межнационального согласия в регионе.

Председатель Сахалинского регионального отделения "Ассамблеи народов России" Майя Кириллова отметила, что проект посвящен демонстрации традиционных обрядов и способствует взаимному культурному обогащению жителей.

Мероприятие приурочили к Году единства народов России, который объявлен в 2026 году.