Сахалинская филармония представит программу "Поющий музей Глава вторая"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 февраля в Сахалинском областном художественном музее состоится очередной вечер литературно-музыкальной гостиной "Поющий музей. Глава вторая". Программа объединит поэзию, музыку и моду, представив творчество островных авторов и артистов.
Гостей вечера ждет поэтическая дуэль двух сахалинских литераторов - Полины Семенчик и Александра Гринько. Артист Сахалинской филармонии Георгий Румянцев дополнит литературную часть, прочитав стихотворения местных поэтов в формате художественного слова. Особенным акцентом станет показ-дефиле коллекции шейных украшений "Герданы" мастерицы Натальи Лобкиной.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства культуры, о моде как части культурного кода расскажет сахалинский дизайнер Елена Заславская. Музыкальную атмосферу создадут артисты филармонии Евгения Тагвей (рояль) и Михаил Волох (флейта, дудук).
Ведущей программы выступит телеведущая и художественный руководитель гостиной Ярославна Калашникова. Кульминацией вечера станет выступление приглашенного гостя из Санкт-Петербурга - баса Александра Румянцева, лауреата всероссийских конкурсов.
Начало концерта запланировано на 19:00, а с 17:00 будет работать выставка-ярмарка изделий сахалинских мастеров.
Мероприятие реализовано при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 08:21 Сегодня На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?