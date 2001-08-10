Тихоокеанское
15:02, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинская филармония представит программу "Поющий музей Глава вторая"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 февраля в Сахалинском областном художественном музее состоится очередной вечер литературно-музыкальной гостиной "Поющий музей. Глава вторая". Программа объединит поэзию, музыку и моду, представив творчество островных авторов и артистов.

Гостей вечера ждет поэтическая дуэль двух сахалинских литераторов - Полины Семенчик и Александра Гринько. Артист Сахалинской филармонии Георгий Румянцев дополнит литературную часть, прочитав стихотворения местных поэтов в формате художественного слова. Особенным акцентом станет показ-дефиле коллекции шейных украшений "Герданы" мастерицы Натальи Лобкиной.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства культуры, о моде как части культурного кода расскажет сахалинский дизайнер Елена Заславская. Музыкальную атмосферу создадут артисты филармонии Евгения Тагвей (рояль) и Михаил Волох (флейта, дудук).

Ведущей программы выступит телеведущая и художественный руководитель гостиной Ярославна Калашникова. Кульминацией вечера станет выступление приглашенного гостя из Санкт-Петербурга - баса Александра Румянцева, лауреата всероссийских конкурсов.

Начало концерта запланировано на 19:00, а с 17:00 будет работать выставка-ярмарка изделий сахалинских мастеров.

Мероприятие реализовано при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

