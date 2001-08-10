Сахалинцев приглашают на интерактивные лекции и выставки ко Дню науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке пройдет масштабная культурно-просветительская акция "День науки 2026: открытый формат". Мероприятие приурочат ко Дню российской науки и проведут в рамках общероссийского Десятилетия науки и технологий.

Акция начнется в 10:00 и продлится до 17:00, объединив традиционные библиотечные форматы с современными интерактивными технологиями. Для гостей организуют несколько специализированных площадок. Ключевой станет Лаборатория научных знаний, где представят информационные стенды, посвященные 300-летию Академии наук в Санкт-Петербурге, 225-летию Владимира Даля и 160-летию ученого Льва Берга.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особое место займет выставка "Плавники и переплёты". На ней покажут редкие издания по рыбному хозяйству и океанографии с начала XX века из фондов Сахалинской библиотеки и Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО). Экспозицию дополнит документальный фильм об истории института.

Посетителей также ждут открытые лекции, интеллектуальные игры и викторины. Программа включает интерактивную лекцию о российских разработчиках компьютерных игр и занятие, посвященное 100-летию Большой советской энциклопедии. Для организованных групп до 20 человек библиотекари проведут экскурсии по читальным залам, фонду редких изданий и краеведческому отделу. Участие во всех мероприятиях бесплатное, необходима предварительная запись по телефону.