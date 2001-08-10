На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла тематическая встреча "По снегу, летящему с неба…", посвященная памяти Александра Пушкина. Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти поэта, раскрыло для гостей трагические обстоятельства его дуэли и историю дуэльной традиции в России.
Библиотека организовала эту встречу в рамках своего культурно-просветительского проекта "Культурный кругозор", активно сотрудничая с Центром социального обслуживания населения. Основными гостями мероприятия стали посетители центра из числа старшего поколения, для которых и подготовили специальную программу.
Спикеры подробно рассказали участникам о роковой дуэли между Пушкиным и Дантесом, которая произошла 189 лет назад. Эта история стала отправной точкой для разговора о дуэльной традиции в целом: слушатели проследили ее путь от средневековых европейских "судов божьих" до появления в России при Петре I и окончательного исчезновения после революции 1917 года. Особое внимание организаторы уделили самой личности поэта, неоднократно выходившего на дуэль для защиты своей чести. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, гости узнали мнения современников о Пушкине и открыли для себя новые, малоизвестные детали его жизни.
Программа встречи также включала интерактивную часть. Участники проверили свои знания о классике в игре "Правда или ложь", а завершилось мероприятие символическим "гаданием" по книге, содержащей афоризмы и цитаты Александра Пушкина.
