Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2026
Сейчас 05:14
77,02|91,25
В Южно-Сахалинске ограничат движение по железнодорожному переезду
16:29, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет литературно-музыкальный вечер с песнями российской эстрады

На Сахалине пройдет литературно-музыкальный вечер с песнями российской эстрады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека приглашает жителей острова на литературно-музыкальный вечер "Зарисовки февраля". Мероприятие, которое состоится 3 февраля, объединит поэзию и известные песни российской эстрады в исполнении местного ансамбля.

Вечер начнется в 18:30. Гостей ждет музыкальное путешествие, где ансамбль "Школа Голоса Марии Струве на Сахалине" исполнит популярные эстрадные композиции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, художественным руководителем коллектива выступает известный сахалинский бард и музыкант Лада Мильченко.

Программа обещает создать атмосферу зимнего уюта и вдохновения, сочетая поэтические зарисовки с музыкальными интерпретациями. Организаторы видят в вечере дань уважения традициям русской эстрады и одновременно свежий, островной взгляд на знакомые мелодии.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?