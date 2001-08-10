На Сахалине пройдет литературно-музыкальный вечер с песнями российской эстрады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная научная библиотека приглашает жителей острова на литературно-музыкальный вечер "Зарисовки февраля". Мероприятие, которое состоится 3 февраля, объединит поэзию и известные песни российской эстрады в исполнении местного ансамбля.
Вечер начнется в 18:30. Гостей ждет музыкальное путешествие, где ансамбль "Школа Голоса Марии Струве на Сахалине" исполнит популярные эстрадные композиции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, художественным руководителем коллектива выступает известный сахалинский бард и музыкант Лада Мильченко.
Программа обещает создать атмосферу зимнего уюта и вдохновения, сочетая поэтические зарисовки с музыкальными интерпретациями. Организаторы видят в вечере дань уважения традициям русской эстрады и одновременно свежий, островной взгляд на знакомые мелодии.
