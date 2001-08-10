Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске ограничат движение по железнодорожному переезду
12:49, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Создан электронный указатель по истории сахалинских населенных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека представила новый электронный библиографический указатель, который систематизирует публикации об истории всех населенных пунктов региона. Издание охватывает период с середины XIX века по июль 2025 года и станет важным инструментом для исследователей, студентов и краеведов.

Презентация ресурса "История населённых пунктов Сахалинской области" состоялась 30 января. Отдел краеведения СахОУНБ под руководством главного библиографа Анжелики Боронец подготовил масштабный свод библиографических записей. В него вошли структурированные описания книг, статей, докладов и публикаций в периодике, посвященных возникновению, развитию и исчезновению сахалинских городов и поселков.

На мероприятии присутствовали сотрудники учреждений культуры, студенты-историки и туристы Сахалинского государственного университета, а также исследователи и экскурсоводы. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, сотрудники муниципальных библиотек области присоединились к обсуждению в онлайн-формате. Анжелика Боронец подробно объяснила принципы отбора материалов, а историк Николай Вишневский отметил фундаментальную значимость указателя для будущих научных работ.

Новый указатель продолжает многолетнюю библиографическую традицию библиотеки. С 2000 года СахОУНБ издает серию "Деятели Сахалинской области", выпустив уже 17 биобиблиографических указателей. Среди других известных тематических сборников - "Хранители седой старины", "Сахалинскому театралу" и "Сахалинская Чеховиана". Подобные издания выполняют важную социальную миссию, формируя связь жителей с малой родиной и служа ресурсом для образования и развития туризма. Электронный указатель уже доступен в открытом доступе на портале "Публичная электронная библиотека" СахОУНБ.

