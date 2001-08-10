Создан электронный указатель по истории сахалинских населенных пунктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная научная библиотека представила новый электронный библиографический указатель, который систематизирует публикации об истории всех населенных пунктов региона. Издание охватывает период с середины XIX века по июль 2025 года и станет важным инструментом для исследователей, студентов и краеведов.
Презентация ресурса "История населённых пунктов Сахалинской области" состоялась 30 января. Отдел краеведения СахОУНБ под руководством главного библиографа Анжелики Боронец подготовил масштабный свод библиографических записей. В него вошли структурированные описания книг, статей, докладов и публикаций в периодике, посвященных возникновению, развитию и исчезновению сахалинских городов и поселков.
На мероприятии присутствовали сотрудники учреждений культуры, студенты-историки и туристы Сахалинского государственного университета, а также исследователи и экскурсоводы. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, сотрудники муниципальных библиотек области присоединились к обсуждению в онлайн-формате. Анжелика Боронец подробно объяснила принципы отбора материалов, а историк Николай Вишневский отметил фундаментальную значимость указателя для будущих научных работ.
Новый указатель продолжает многолетнюю библиографическую традицию библиотеки. С 2000 года СахОУНБ издает серию "Деятели Сахалинской области", выпустив уже 17 биобиблиографических указателей. Среди других известных тематических сборников - "Хранители седой старины", "Сахалинскому театралу" и "Сахалинская Чеховиана". Подобные издания выполняют важную социальную миссию, формируя связь жителей с малой родиной и служа ресурсом для образования и развития туризма. Электронный указатель уже доступен в открытом доступе на портале "Публичная электронная библиотека" СахОУНБ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?